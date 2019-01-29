Không phải Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng mới là người tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như

Không có Hoắc Kiến Hoa bên cạnh, Lâm Tâm Như được Tô Hữu Bằng đích thân vào bếp để chúc mừng sinh nhật.
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Tình bạn lâu năm giữa Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như được bạn bè trong giới giải trí và fan vô cùng ngưỡng mộ. Dù bây giờ Lâm Tâm Như đã là vợ của Hoắc Kiến Hoa nhưng tình bạn giữa cả hai vẫn còn nguyên vẹn.
Họ thân thiết với nhau từ khi đóng chung “Hoàn Châu Cách Cách”. Bộ phim này cũng giúp tên tuổi của cả hai nổi tiếng toàn Châu Á. Sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách”, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như còn bén duyên trong bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Vai Lục Như Bình, Đỗ Phi của Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng vẫn sống mãi trong ký ức người xem.
Khi chưa công khai chuyện tình cảm với Hoắc Kiến Hoa, nhiều fan hâm mộ luôn gán ghép Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng. "Ngũ A Ca" từng tiết lộ giữa anh và Lâm Tâm Như có hẹn ước, nếu đến năm 40 tuổi cả hai vẫn chưa kết hôn thì sẽ "rổ rá cạp lại". Nhưng giờ đây Lâm Tâm Như đã tìm được bến đỗ của đời mình, còn Tô Hữu Bằng vẫn một mình lẻ bóng. Mặc dù vậy, tình bạn hiếm có của họ vẫn luôn được duy trì.
Sinh nhật năm nay của Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn chúc mừng. Nữ diễn viên xúc động đăng tải trên trang cá nhân: “Thật là cảm động, không thể ngờ có ngày trong đời được 'anh đầu to' Tô Hữu Bằng đích thân chuẩn bị tiệc sinh nhật … Một buổi tối tuyệt vời, rượu ngon, đồ ăn ngon, bạn tốt!”.