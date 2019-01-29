Không phải Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng mới là người tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 29/01/2019 14:10

Không có Hoắc Kiến Hoa bên cạnh, Lâm Tâm Như được Tô Hữu Bằng đích thân vào bếp để chúc mừng sinh nhật.

Tình bạn lâu năm giữa Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như được bạn bè trong giới giải trí và fan vô cùng ngưỡng mộ. Dù bây giờ Lâm Tâm Như đã là vợ của Hoắc Kiến Hoa nhưng tình bạn giữa cả hai vẫn còn nguyên vẹn.

Không phải Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng mới là người tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như - Ảnh 1
Tô Hữu Bằng tự tay tổ chức tiệc sinh nhật cho Lâm Tâm Như

Họ thân thiết với nhau từ khi đóng chung “Hoàn Châu Cách Cách”. Bộ phim này cũng giúp tên tuổi của cả hai nổi tiếng toàn Châu Á. Sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách”, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như còn bén duyên trong bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Vai Lục Như Bình, Đỗ Phi của Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng vẫn sống mãi trong ký ức người xem.

Không phải Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng mới là người tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như - Ảnh 2
Không có ông xã Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như hạnh phúc đón sinh nhật cùng bạn tốt Tô Hữu Bằng

Khi chưa công khai chuyện tình cảm với Hoắc Kiến Hoa, nhiều fan hâm mộ luôn gán ghép Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng. "Ngũ A Ca" từng tiết lộ giữa anh và Lâm Tâm Như có hẹn ước, nếu đến năm 40 tuổi cả hai vẫn chưa kết hôn thì sẽ "rổ rá cạp lại". Nhưng giờ đây Lâm Tâm Như đã tìm được bến đỗ của đời mình, còn Tô Hữu Bằng vẫn một mình lẻ bóng. Mặc dù vậy, tình bạn hiếm có của họ vẫn luôn được duy trì.

Không phải Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng mới là người tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như - Ảnh 3
Trước đây, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng từng bị gán ghép nhưng cả hai chỉ có thể là bạn tốt của nhau
Không phải Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng mới là người tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như - Ảnh 4
Tô Hữu Bằng đích thân làm tiệc sinh nhật cho Lâm Tâm Như
Không phải Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng mới là người tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như - Ảnh 5
Lâm Tâm Như vô cùng cảm động trước hành động của Tô Hữu Bằng

Sinh nhật năm nay của Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn chúc mừng. Nữ diễn viên xúc động đăng tải trên trang cá nhân: “Thật là cảm động, không thể ngờ có ngày trong đời được 'anh đầu to' Tô Hữu Bằng đích thân chuẩn bị tiệc sinh nhật … Một buổi tối tuyệt vời, rượu ngon, đồ ăn ngon, bạn tốt!”.

Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ

Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Lâm Tâm Như gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp mong manh tựa nữ thần của mình. Thế nhưng, một số người tinh mắt nhận ra dấu vết "dao kéo" trên cơ thể mỹ nhân này.

Xem thêm
Từ khóa:   tình bạn sao Hoa ngữ Tô Hữu Bằng - Lâm Tâm Như

TIN LIÊN QUAN

Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ

Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ

Lý Thần rút vốn khỏi công ty của Phạm Băng Băng, rộ tin đồn chia tay

Lý Thần rút vốn khỏi công ty của Phạm Băng Băng, rộ tin đồn chia tay

Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương

Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương

Hậu scandal ngoại tình, sản phẩm do Ngô Tú Ba đại diện bán không ai mua, đem tặng cũng không ai muốn nhận

Hậu scandal ngoại tình, sản phẩm do Ngô Tú Ba đại diện bán không ai mua, đem tặng cũng không ai muốn nhận

Vì muốn nói một câu thoại, Châu Tinh Trì từng phải quỳ gối xin đạo diễn đồng ý

Vì muốn nói một câu thoại, Châu Tinh Trì từng phải quỳ gối xin đạo diễn đồng ý

Bố Lưu Khải Uy úp mở chuyện Dương Mịch quyết đòi quyền nuôi con

Bố Lưu Khải Uy úp mở chuyện Dương Mịch quyết đòi quyền nuôi con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 16 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 28 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới