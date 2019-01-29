Không phải Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng mới là người tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như

Tình bạn lâu năm giữa Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như được bạn bè trong giới giải trí và fan vô cùng ngưỡng mộ. Dù bây giờ Lâm Tâm Như đã là vợ của Hoắc Kiến Hoa nhưng tình bạn giữa cả hai vẫn còn nguyên vẹn.

Tô Hữu Bằng tự tay tổ chức tiệc sinh nhật cho Lâm Tâm Như

Họ thân thiết với nhau từ khi đóng chung “Hoàn Châu Cách Cách”. Bộ phim này cũng giúp tên tuổi của cả hai nổi tiếng toàn Châu Á. Sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách”, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như còn bén duyên trong bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Vai Lục Như Bình, Đỗ Phi của Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng vẫn sống mãi trong ký ức người xem.