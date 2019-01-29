Angela Baby khoe nhan sắc tựa nữ thần, hé lộ dự định cho năm mới

Tham gia sự kiện ‘Ôm Thần Tài’ tại Hong Kong, bà xã Huỳnh Hiểu Minh hé lộ trong năm mới sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc Tiểu Hải Miên.
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Xuất hiện với chiếc váy màu hồng, mặc dù trang điểm nhẹ và ăn mặc đơn giản nhưng nhan sắc của bà mẹ một con vẫn thu hút mọi ánh nhìn. “Ôm Thần Tài” là hoạt động mà Angela Baby đã tham gia 11 năm liên tiếp. Mỗi năm bà xã Huỳnh Hiểu Minh đều thông qua sự kiện này để chia sẻ với người hâm mộ về mong ước trong năm mới của mình.
Angela Baby chia sẻ, năm vừa qua việc khiến cô vui nhất là Tiểu Hải Miên đã biết nói rất nhiều điều. Nói về dự định trong năm mới, cô cho biết: “Năm nay tôi muốn nghỉ ngơi. Mấy năm trước quay quá nhiều chương trình, năm nay tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh con trai”. Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh cũng thừa nhận, vì quá bận nên cô chưa chuẩn bị gì cho Tết.