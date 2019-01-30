Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 30/01/2019 12:51

Trương Đình từng bị cho là ‘người thứ ba’ phá vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên của Lâm Thoại Dương. Thế nhưng sau khi về chung nhà, đến lượt Lâm Thoại Dương dính nghi án ngoại tình.

Lâm Thoại Dương từng được khán giả yêu mến với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám của nữ sĩ Quỳnh Dao. Anh còn được ví von là “Đệ Nhất Tiểu Sinh Đài Loan”. Khi Lâm Thoại Dương kết thúc cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên, Trương Đình là mục tiêu chỉ trích của truyền thông vì mọi người cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Lâm Thoại Dương tan vỡ.

Mặc dù nhiều lần lên tiếng giải thích rằng hôn nhân của anh đã kết thúc trước khi quen Trương Đình nhưng trong mắt người hâm mộ, Trương Đình vẫn mãi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 1
Trước khi đến với Trương Đình, Lâm Thoại Dương đã từng ly hôn

Sau đó rất lâu, dù nhiều lần được Lâm Thoại Dương cầu hôn nhưng Trương Đình vẫn một mực từ chối vì mặc cảm điều tiếng. Nhưng trước tấm chân tình của Lâm Thoại Dương, cô đã đồng ý cùng người đàn ông này tiến tới hôn nhân. Sau đó, hai người chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc.

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 2
Lâm Thoại Dương nổi tiếng yêu chiều Trương Đình

Năm 2013, Trương Đình và Lâm Thoại Dương thành lập công ty Đạt Nhĩ Uy Thượng Hải, kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Người đẹp Đài Loan Lâm Chí Linh chính là đại diện thương hiệu của nhãn hàng này. Mỗi tháng doanh thu vào khoảng 15 tỷ nhân dân tệ. Năm 2018, Đạt Nhĩ Uy là công ty đứng đầu trong số 100 công ty kinh doanh tốt nhất của khu Thanh Phố, thành phố Thượng Hải.

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 3

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 4
Lâm Thoại Dương vô cùng thân thiết với A Tử làm rộ tin đồn hôn nhân của cặp đôi rạn nứt

Suốt thời gian sau kết hôn Lâm Thoại Dương nối tiếng yêu chiều Trương Đình. Những tưởng hôn nhân của họ sẽ mãi mãi hạnh phúc, nhưng khoảng thời gian giữa năm 2018 lại rộ lên tin đồn Lâm Thoại Dương ngoại tình. Hàng loạt hình ảnh nam diễn viên thân mật với một người phụ nữ có tên A Tử được đăng tải. Nhiều người cho rằng, hôn nhân của cặp đôi đã rạn nứt.

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 5
Với thành tích bán hàng xuất sắc, A Tử được Trương Đình đích thân mua tặng đồng hồ đắt tiền

Sau khi những thông tin này được đăng tải, thân thế của cô gái có tên A Tử được cộng đồng mạng tìm kiếm. Thì ra đây là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty Đạt Nhĩ Uy. Riêng tháng 1/2019, “em gái mưa” của Lâm Thoại Dương đã bán được 1 tỷ tệ (tương đương khoảng 3.500 tỷ đồng). Chính nhờ thành tích bán hàng đáng nể của mình, A Tử đã được Trương Đình tặng một chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm triệu đồng. Hành động này của Trương Đình vừa giúp xua tan tin đồn hôn nhân rạn nứt vừa củng cố mối quan hệ với nhân viên bán hàng tốt nhất công ty.

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Từ khóa:   Lâm Thoại Dương ngoại tình Trương Đình - Lâm Thoại Dương Trương Đình

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