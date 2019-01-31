‘Người chồng tồi’ Thành Long gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến vợ

Nổi tiếng trên toàn thế giới, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng ngôi sao võ thuật Thành Long luôn bị chỉ trích vì thói trăng hoa của mình.

Năm 1981, thông qua sự giới thiệu của Tần Tường Lâm, Thành Long làm quen với nữ diễn viên Đài Loan Lâm Phụng Kiều. Ngay sau đó hai người phát sinh tình cảm và chính thức hẹn hò. Năm 1982, Thành Long và Lâm Phụng Kiều bí mật kết hôn tại Mỹ, cùng năm đó cô hạ sinh con trai.

Sau khi kết hôn với Thành Long, Lâm Phụng Kiều rút lui khỏi làng giải trí, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Với tính cách giản dị của mình, cô chấp nhận hy sinh để giúp sự nghiệp của Thành Long ngày một thăng tiến. Kể cả khi chồng ngoại tình, cô vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả.

Sau khi kết hôn, Lâm Phụng Kiều rút lui khỏi làng giải trí, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình

Rất nhiều lần, trước mặt nhiều người, Thành Long luôn bày tỏ lòng biết ơn đến bà xã Lâm Phụng Kiều. Khi chuẩn bị trình làng một CD mới, ông từng chia sẻ rằng, có một bài hát ông tặng riêng người vợ mà ông vô cùng biết ơn: “Bạn luôn nhìn thấy cô ấy ẩn náu, rất giống với mẹ tôi, tôi chỉ có thể thông qua bài hát này cảm ơn sự bao dung và những hy sinh mà cô ấy đã dành cho tôi”.

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Tuy nhiên, Lâm Phụng Kiều sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm của chồng

Sinh nhật năm nay của bà xã Lâm Phụng Kiều, Thành Long lại khiến người hâm mộ cảm động khi gửi lời nhắn tới vợ: “Cám ơn cuộc đời này... có em!”. Ngay sau đó, fan của Thành Long cũng gửi đến Lâm Phụng Kiều lời chúc dễ thương: “Chúc chị dâu xinh đẹp sinh nhật vui vẻ”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-chong-toi-thanh-long-gui-loi-chuc-sinh-nhat-ngot-ngao-den-vo-313560.html