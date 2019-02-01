Cuộc đời thị phi của những nữ diễn viên phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’

Sao quốc tế 01/02/2019 09:09

Cho dù lựa chọn con đường nghệ thuật hay chấp nhận lui về hậu phương, những nữ diễn viên trong bộ phim nổi tiếng ‘Hoàn Châu Cách Cách’ đều gặp thị phi.

Năm 1998, “Hoàn Châu Cách Cách” trở thành bộ phim truyền hình thành công nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Bộ phim này là bàn đạp giúp rất nhiều diễn viên nổi tiếng, đặc biệt phải kể tới 5 cô gái Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Vương Diễm, Lưu Đan.

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'Hoàn Châu Cách Cách' là bộ phim giúp tên tuổi của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Vương Diễm, Lưu Đan được nhiều người biết đến

20 năm trôi qua, thành công là vậy nhưng mỗi khi nhìn lại cuộc đời các nữ diễn viên chính của bộ phim này đều khiến nhiều người phải suy nghĩ.

"Hàm Hương" Lưu Đan

Cuộc đời thị phi của những nữ diễn viên phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ - Ảnh 2
Sau thành công của bộ phim 'Hàm Hương' - Lưu Đan qua đời vì tai nạn giao thông

Sau khi bộ phim thành công không lâu, nữ diễn viên Lưu Đan – người vào vai Hàm Hương công chúa đã qua đời vì tai nạn giao thông khiến fan hâm mộ “Hoàn Châu Cách Cách” vô cùng đau xót. Ngoài Lưu Đan, các diễn viên khác đều không có cuộc sống an yên.

"Tình Nhi" Vương Diễm

Cuộc đời thị phi của những nữ diễn viên phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ - Ảnh 3
Dù rút lui khỏi làng giải trí nhưng 'Tình Nhi' Vương Diễm vẫn không có được cuộc sống an yên

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin, chồng đại gia của nữ diễn viên Vương Diễm bị khởi kiện vì nợ tiền sòng bạc. Cả gốc và lãi cộng lại lên tới hơn 10 triệu USD. Tưởng rằng sau khi đánh đổi sự nghiệp lấy gia đình, nàng "Tình Nhi" Vương Diễm sẽ có cuộc sống yên ổn nhất nhưng không ngờ, ở tuổi ngoài 40 cô lại phải cùng chồng gánh khoản nợ này.

"Kim Tỏa" Phạm Băng Băng

Cuộc đời thị phi của những nữ diễn viên phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ - Ảnh 4
Phạm Băng Băng có những bước phát triển đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp nhưng dính không ít scandal

"Kim Tỏa" Phạm Băng Băng có sự nghiệp phát triển nhất trong 20 năm qua. Từ một diễn viên không được biết đến, cô trở thành “nữ hoàng thị phi” của Cbiz. Người đẹp họ Phạm sở hữu khối tài sản khổng lồ và những vai diễn ấn tượng. Sau khi bị MC Thôi Vĩnh Nguyên tố lợi dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế, Phạm Băng Băng chính thức bị điều tra và tạm rời xa làng giải trí suốt nửa năm nay.

Ngoài Phạm Băng Băng, trong vòng 2 năm nay, Triệu Vy và Lâm Tâm Như đều gặp những điều không thuận lợi trong cuộc sống.

"Tiểu Yến Tử" Triệu Vy

Cuộc đời thị phi của những nữ diễn viên phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ - Ảnh 5
Triệu Vy và chồng đang chấp hành lệnh cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm

Một vài năm trở lại đây, Triệu Vy và chồng - doanh nhân Huỳnh Hữu Long liên tục bị điều tra vì tội thao túng thị trường chứng khoán. “Én nhỏ” và chồng đã bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm đồng thời không được đảm nhận bất kỳ vị trí lãnh đạo cấp cao nào. Có thể nói đây là bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của Triệu Vy.

"Hạ Tử Vy" Lâm Tâm Như

Cuộc đời thị phi của những nữ diễn viên phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ - Ảnh 6
Hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn phải đổi mặt với nguy cơ tan vỡ

Tưởng rằng nàng "Hạ Tử Vy" sẽ hạnh phúc với nam diễn viên kém tuổi Hoắc Kiến Hoa, nhưng ngay từ khi công khai hẹn hò đã có tin đồn cho rằng Lâm Tâm Như cố tình gài bẫy để ép bạn trai phải kết hôn. Mặc dù giờ đây đã có con và thỉnh thoảng vẫn truyền đi thông điệp hôn nhân hạnh phúc, nhưng có rất nhiều nguồn tin cho rằng hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như thực sự gặp vấn đề.

Cuộc đời thị phi của những nữ diễn viên phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ - Ảnh 7
Dù lựa chọn thế nào, các nữ diễn viên này vẫn luôn phải đối diện với thị phi

Cho dù lựa chọn con đường nghệ thuật hay rút lui khỏi làng giải trí, những nữ diễn viên được yêu mến trong bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” đều không có được hạnh phúc trọn vẹn.

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Từ khóa:   Hoàn Châu Cách Cách Phạm Băng Băng Lâm Tâm Như

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