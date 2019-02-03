Hé lộ danh sách ‘Tân tứ đại mỹ nam cổ trang’ của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 03/02/2019 06:51

Dương Dương, Chu Nhất Long, Trần Hiểu, Tiêu Chiến được đánh giá là sẽ tiếp bước đàn anh trở thành ‘Tứ đại mỹ nam cổ trang’ của làng giải trí Hoa ngữ.

"Tứ đại mỹ nam cổ trang" là cụm từ người yêu phim truyền hình Hoa ngữ dành tặng cho Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương, Kiều Chấn Vũ, Nghiêm Khoan. Nhưng hiện nay, những tiểu sinh mới của làng giải trí Hoa ngữ cũng được đánh giá rất cao. Trong đó, Dương Dương, Chu Nhất Long, Trần Hiểu, Tiêu Chiến được cho là sẽ tiếp bước đàn anh trở thành “Tân tứ đại mỹ nam cổ trang”.

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Kiều Chấn Vũ, Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan được mệnh danh là 'Tứ đại mỹ nam cổ trang'

Dương Dương

Hé lộ danh sách ‘Tân tứ đại mỹ nam cổ trang’ của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2
Tạo hình cổ trang của Dương Dương trong 'Tân Hồng Lâu Mộng' nhận được nhiều lời khen ngợi của người xen

Trong danh sách này, Dương Dương được đánh giá rất cao. “Đại thần Tiêu Nại” tham gia nghệ thuật từ rất sớm và thành công trong từng vai diễn. Bất kể là hóa thân vào những vai diễn hiện đại hay tạo hình cổ trang, Dương Dương đều được khán giá yêu mến vì vẻ ngoài hiếm có của mình.

Trần Hiểu

Hé lộ danh sách ‘Tân tứ đại mỹ nam cổ trang’ của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3
Tài năng và vẻ đẹp của Trần Hiểu giúp anh được bình chọn vào danh sách 'Tân tứ đại mỹ nam cổ trang'

Trần Hiểu tham gia nhiều vai diễn cổ trang và đều để lại ấn tượng sâu sắc. Anh được đánh giá là một trong những mỹ nam cổ trang thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ. Tài năng diễn xuất của Trần Hiểu không cần phải bàn cãi. Anh có thể đóng vai chính hoặc vai tà. Trần Hiểu xứng đáng là một trong bốn nam diễn viên thế hệ mới của những mỹ nam cổ trang Trung Quốc.

Chu Nhất Long

Hé lộ danh sách ‘Tân tứ đại mỹ nam cổ trang’ của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4
Chu Nhất Long xứng đáng có tên trong danh sách này

Năm 2018 là một năm thành công vang dội của nam diễn viên Chu Nhất Long. Mặc dù anh từng có rất nhiều tạo hình cổ trang được đánh giá tốt nhưng vẫn không thể nổi tiếng. Mãi cho đến bộ phim “Minh Lan Truyện”, khán giả phát hiện một Chu Nhất Long hoàn toàn khác. Mặc dù chỉ vào vai nam thứ nhưng anh đã thổi hồn vào nhân vật. Nhiều người cho rằng, vai diễn của Chu Nhất Long chính là điểm sáng nhất trong bộ phim đình đám này.

Tiêu Chiến

Hé lộ danh sách ‘Tân tứ đại mỹ nam cổ trang’ của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 5

Hé lộ danh sách ‘Tân tứ đại mỹ nam cổ trang’ của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 6
Tiêu Chiến gây tranh cãi khi được bình chọn vào danh sách 'Tân tứ đại mỹ nam cổ trang'

Việc Tiêu Chiến lọt vào danh sách “Tân tứ đại mỹ nam cổ trang” là điều gây tranh cãi nhất với cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng anh chưa có nhiều vai diễn để đời, đặc biệt mọi người không tìm thấy nét “soái khí” của mỹ nam cổ trang ở anh. 

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Từ khóa:   Tứ đại mỹ nam cổ trang Chu Nhất Long

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