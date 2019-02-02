Trương Bá Chi bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích nhân phẩm của ‘bà trùm’ Trần Lam

Vài ngày trước, ‘bà trùm’ làng giải trí Hong Kong Trần Lam đã dùng những lời lẽ nặng nề chỉ trích nhân phẩm của Trương Bá Chi. Tuy nhiên, Trương Bá Chi bỏ ngoài tai mọi chuyện.

Sau khi Trương Bá Chi xác nhận đã sinh con trai thứ ba, truyền thông Hoa ngữ đều rất tò mò về danh tính người tình bí ẩn của cô. Rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng Hoa ngữ được gọi tên, đáng chú ý nhất là Châu Tinh Trì và Tạ Đình Phong.

Trương Bá Chi khoe nhan sắc tuổi 38 sau hàng loạt ồn ào

Bên cạnh những người đàn ông hoạt động trong ngành giải trí, những nhà tài phiệt giàu có cũng bị đồn là cha của đứa con mà Trương Bá Chi mới sinh. Đứng trước những đồn đoán ấy, vợ cũ của Tạ Đình Phong vẫn giữ im lặng. Sau khi giấy khai sinh của đứa bé bị rò rỉ, Trương Bá Chi đã tỏ thái độ tức giận và nói sẽ điều tra đến cùng người cố tình tiết lộ thông tin này.

Trương Bá Chi gửi lời chúc phúc đến người hâm mộ trên trang cá nhân

Sau vụ việc này, có tin đồn cho rằng vợ chồng Hướng Hoa Cường – Trần Lam sẽ đỡ đầu cho nữ diễn viên họ Trương quay lại làng giải trí. Ngay lập tức, bà Trần Lam đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện và nặng nề chỉ trích nhân phẩm của Trương Bá Chi.

Đứng trước những chỉ trích nặng nề của 'bà trùm' Trần Lam...

... Trương Bá Chi dường như không quan tâm đến những lời lẽ khó nghe đó

Đứng trước những lời lẽ nặng nề của vợ Hướng Hoa Cường, Trương Bá Chi tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hôm qua, Trương Bá Chi còn gửi lời chúc: “Chúc mọi người phúc đa tài vượng” trên trang cá nhân và khoe vẻ đẹp rạng rỡ tuổi 38 của mình. Hành động của bà mẹ ba con được nhiều người xem là câu trả lời tuyệt vời trước những chỉ trích của bà Trần Lam.

Được hỏi hôn nhân tan vỡ có phải là do người thứ ba không, Lưu Khải Uy đã phản ứng thế này đây Sau khi Lưu Khải Uy – Dương Mịch ly hôn, đề tài được truyền thông Hong Kong khai thác nhiều nhất chính là cuộc sống hậu ly hôn của gia đình họ Lưu và bé Tiểu Gạo Nếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-bo-ngoai-tai-moi-loi-chi-trich-nhan-pham-cua-ba-trum-tran-lam-313812.html