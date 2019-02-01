Được hỏi hôn nhân tan vỡ có phải là do người thứ ba không, Lưu Khải Uy đã phản ứng thế này đây

Sau khi Lưu Khải Uy – Dương Mịch ly hôn, đề tài được truyền thông Hong Kong khai thác nhiều nhất chính là cuộc sống hậu ly hôn của gia đình họ Lưu và bé Tiểu Gạo Nếp.

Lưu Khải Uy được truyền thông Hong Kong “chăm sóc đặc biệt” để phát hiện xem liệu có phải vì người thứ ba mà ly hôn vợ không. Nhưng lần nào cũng vậy, cánh báo giới chỉ thấy nam diễn viên xuất hiện một mình. Ngày 28/1, phóng viên Hong Kong vô tình phát hiện mẹ của Lưu Khải Uy và người giúp việc đưa bé Tiểu Gạo Nếp rời khỏi nhà đến một trung tâm thương mại. Suốt quá trình đó, con gái của Lưu Khải Uy vui vẻ nói cười cùng bà nội. Dường như cô bé không chịu bất kỳ ảnh hưởng tâm lý nào từ cuộc ly hôn đình đám của cha mẹ.

Bé Tiểu Gạo Nếp vô cùng vui vẻ khi được bà nội cho đi trung tâm thương mại Ngày 29/1, Lưu Khải Uy mặc đồ đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang ngồi xe của người giúp việc đến một trung tâm thương mại. Sau đó không lâu, anh xuất hiện với một thùng đồ trên tay. Nhìn vẻ bình dân ấy, người qua đường khó mà nhận ra anh chính là chồng cũ của Dương Mịch.

Nhìn Lưu Khải Uy bình dân như vậy, người qua đường khó nhận ra anh chính là chồng cũ của Dương Mịch Suốt một năm vừa qua, công việc của Lưu Khải Uy giảm tải rất nhiều. Thỉnh thoảng người hâm mộ thấy anh xuất hiện trên một số chương trình tổng hợp, phần lớn thời gian Lưu Khải Uy đều ở lại Hong Kong chăm sóc con gái. Lưu Khải Uy trở về Hong Kong từ rất sớm, tự tay chuẩn bị Tết cho con gái Khi được hỏi có phải sự xuất hiện của người thứ ba khiến hôn nhân tan vỡ hay không, Lưu Khải Uy vờ như không nghe thấy câu hỏi Những ngày gần Tết, Lưu Khải Uy lặng lẽ một mình chuẩn bị đồ Tết cho gia đình và con gái. Khi chồng cũ của Dương Mịch vừa mới lên xe, phóng viên đã hỏi có phải anh và Dương Mịch ly hôn là do sự xuất hiện của người thứ ba không? Trước câu hỏi này, anh vờ như không nghe thấy và chỉ nói “bye bye” rồi đóng cửa lại. Có lẽ người hâm mộ còn phải chờ rất lâu mới biết được nguyên nhân thực sự đàng sau cuộc ly hôn đình đám này.

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