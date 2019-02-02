Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy tất bật lo Tết cho con gái, Dương Mịch về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết

Sao quốc tế 02/02/2019 09:07

Không như đồn đoán sẽ về Hong Kong đón Tết cùng con gái, ngày 27 Tết Dương Mịch đã có mặt tại Bắc Kinh đón Tết cùng bố mẹ.

Một ngày sau khi truyền thông Hong Kong đưa tin Lưu Khải Uy đang tất bật chuẩn bị Tết cho bé Tiểu Gạo Nếp, fan hâm mộ của Dương Mịch phát hiện cô đã có mặt tại Bắc Kinh để đón tết cùng gia đình.

Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy tất bật lo Tết cho con gái, Dương Mịch về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết - Ảnh 1
Truyền thông Hong Kong chụp được những hình ảnh mới nhất của Lưu Khải Uy và con gái

Trước đây, có nhiều tin đồn cho rằng sau khi ly hôn, Tết này Dương Mịch sẽ về Hong Kong đón Tết cùng Tiểu Gạo Nếp để bù đắp tình cảm cho con gái. Nhưng mới đây, truyền thông Trung Quốc phát hiện “nàng Bạch Thiển” đã có mặt tại Bắc Kinh vào chiều ngày 27 Tết. Được biết, Dương Mịch không có lịch trình công tác tại đây trong những ngày gần đây. Nhìn dáng vẻ Dương Mịch, nhiều người cho rằng cô về Bắc Kinh đón Tết cùng bố mẹ.

Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy tất bật lo Tết cho con gái, Dương Mịch về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết - Ảnh 2
Dương Mịch đã có mặt tại Bắc Kinh chuẩn bị đón Tết cùng bố mẹ
Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy tất bật lo Tết cho con gái, Dương Mịch về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết - Ảnh 3
Tinh thần của Dương Mịch đã tốt lên rất nhiều sau khi ly hôn

Không còn xa cách với truyền thông như trước đây, lần này, khi phát hiện có fan hâm mộ, Dương Mịch đã nhìn về hướng đó vài lần và chủ động vẫy tay chào. Có lẽ cú sốc ly hôn đã không còn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và công việc của người đẹp họ Dương.

Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy tất bật lo Tết cho con gái, Dương Mịch về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết - Ảnh 4
Khi Dương Mịch phát hiện có fan hâm mộ, cô đã nhiều lần đưa mắt về phía họ...
Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy tất bật lo Tết cho con gái, Dương Mịch về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết - Ảnh 5
... và chủ động vẫy tay chào
Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy tất bật lo Tết cho con gái, Dương Mịch về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết - Ảnh 6
Dù bận rộn, Dương Mịch vẫn tạm gác công việc sang một bên để về nhà đón Tết cùng bố mẹ

Không thể đón Tết cùng con gái, Dương Mịch tạm gác công việc sang một bên để dành thời gian cùng bố mẹ đón một cái Tết thật ý nghĩa.

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Sau khi Lưu Khải Uy – Dương Mịch ly hôn, đề tài được truyền thông Hong Kong khai thác nhiều nhất chính là cuộc sống hậu ly hôn của gia đình họ Lưu và bé Tiểu Gạo Nếp.

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