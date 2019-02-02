Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy tất bật lo Tết cho con gái, Dương Mịch về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết

Một ngày sau khi truyền thông Hong Kong đưa tin Lưu Khải Uy đang tất bật chuẩn bị Tết cho bé Tiểu Gạo Nếp, fan hâm mộ của Dương Mịch phát hiện cô đã có mặt tại Bắc Kinh để đón tết cùng gia đình.

Truyền thông Hong Kong chụp được những hình ảnh mới nhất của Lưu Khải Uy và con gái

Trước đây, có nhiều tin đồn cho rằng sau khi ly hôn, Tết này Dương Mịch sẽ về Hong Kong đón Tết cùng Tiểu Gạo Nếp để bù đắp tình cảm cho con gái. Nhưng mới đây, truyền thông Trung Quốc phát hiện “nàng Bạch Thiển” đã có mặt tại Bắc Kinh vào chiều ngày 27 Tết. Được biết, Dương Mịch không có lịch trình công tác tại đây trong những ngày gần đây. Nhìn dáng vẻ Dương Mịch, nhiều người cho rằng cô về Bắc Kinh đón Tết cùng bố mẹ.