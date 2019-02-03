Mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ công bố top 4 nghệ sỹ sở hữu khuôn mặt không góc chết, có tỷ lệ khuôn mặt vàng. Phía nam nghệ sĩ có Dương Dương, Ngô Ngạn Tổ, phía nữ có Phạm Băng Băng và Chương Tử Di.

Dương Dương là một trong những nam nghệ sỹ được yêu mến nhất Trung Quốc hiện nay. Vẻ đẹp “soái ca” của anh khiến người đối diện luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà anh mang lại. Sau thành công từ bộ phim “Yêu em từ cái nhìn đâu tiên”, người hâm mộ phim ngôn tình thường gọi anh với cái tên “đại thần Tiêu Nại”. Những tỷ lệ trên khuôn mặt của Dương Dương được cho là hoàn hảo và không góc chết.

Mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẻ đẹp tự nhiên, nam tính của Ngô Ngạn Tổ luôn đầy sức hút

Ngô Ngạn Tổ được cho là càng già càng đẹp trai

Mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẻ đẹp đầy nam tính và tự nhiên của Ngô Ngạn Tổ được đánh giá rất cao. Nét đẹp trên khuôn mặt của Ngô Ngạn Tổ được người hâm mộ ví von là càng già càng đẹp trai.

Chương Tử Di

Nổi tiếng toàn thế giới, Chương Tử Di sở hữu khuôn mặt không góc chết

Nổi tiếng khắp thế giới với nhiều tác phẩm kinh điển, vẻ đẹp của nữ diễn viên “Thập diện mai phục” được cho là quốc bảo của Trung Quốc. Nét đẹp tự nhiên giúp cô chinh phục mọi khán giả khó tính nhất. Không có gì bất ngờ khi Chương Tử Di lọt top những nghệ sỹ sở hữu khuôn mặt không góc chết.

Phạm Băng Băng

Mặc dù nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận nhan sắc có một không hai của Phạm Băng Băng

Nổi tiếng xinh đẹp nhưng lắm thị phi, Phạm Băng Băng sở hữu nét đẹp sắc sảo mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có. Dù để mặt mộc hay khi trang điểm đậm, nữ diễn viên họ Phạm đều trở thành tâm điểm của truyền thông mỗi khi xuất hiện. Cô xứng đáng lọt vào danh sách những nghệ sỹ sở hữu khuôn mặt không góc chết của Cbiz.