Fan tung bằng chứng 'rửa oan' chuyện Tạ Đình Phong mê chơi điện tử nên ly hôn Trương Bá Chi

Đã 7 năm trôi qua, nguyên nhân dẫn đến hôn nhân tan vỡ của cặp đôi Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong vẫn còn là điều bí ẩn. Gần đây, fan hâm mộ của tài tử họ Tạ đã giúp thần tượng của mình "rửa oan" chuyện mê game bỏ vợ.

Thời gian gần đây, việc Trương Bá Chi sinh con thứ 3 cho người tình bí mật đã khiến cô trở thành tâm điểm của truyền thông. Trong số những người bị dính tin đồn là cha của con Trương Bá Chi có cả chồng cũ Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn giữ im lặng. Chuyện Trương Bá Chi sinh con thứ 3 khiến nhiều người 'đào mộ' lại lý do cô và Tạ Đình Phong chia tay Sau sự việc này, nhiều người đem nguyên nhân khiến cặp đôi Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong ly hôn ra bàn tán. Có nhiều đồn đoán cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến Tạ Đình Phong quyết định ly hôn là vì sau scandal ảnh nóng, anh một lòng bảo vệ vợ con nhưng Trương Bá Chi gặp Trần Quán Hy trên máy bay và đã chụp hình với anh ta.

Năm đó, nhiều ý kiến chỉ trích Tạ Đình Phong không xứng đáng làm chồng, làm cha là do Trương Bá Chi thổ lộ Tạ Đình Phong hay chiến tranh lạnh với mình. Ở nhà Tạ Đình Phong giống như một cậu bé chưa trưởng thành, rất mê chơi điện tử. Thậm chí nam tài tử họ Tạ đã động chân động tay với con trai mình vì mê game. Theo đó, Tạ Đình Phong bị đánh giá là người chồng người cha thiếu trách nhiệm Truyền thông Hong Kong đã từng phỏng vấn một phóng viên kỳ cựu từng “nằm vùng” ở gần nhà cặp đôi để lấy tin. Được biết trong suốt hơn 1 năm người phóng viên này cũng không thấy bóng dáng Tạ Đình Phong ở đâu. Còn Trương Bá Chi ngày nào cũng đưa con đi chơi. Sau khi sự việc này được đăng tải, nam diễn viên càng bị chỉ trích nặng nề hơn.

Mặc dù giờ đây, Tạ Đình Phong đã hạnh phúc bên Vương Phi còn Trương Bá Chi cũng đã sinh con cho người khác, nhưng nam diễn viên họ Tạ vẫn bị đánh giá là thiếu trách nhiệm. Thế nhưng mới đây, fan hâm mộ của Tạ Đình Phong đã giúp thần tượng của mình “rửa oan” bằng những bằng chứng chứng minh Tạ Đình Phong đối xử với Trương Bá Chi rất tốt. Trước khi ly hôn không lâu, phóng viên đã chụp được hình ảnh Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vui vẻ đi ăn tại một nhà hàng Theo đó, vào lễ tình nhân trước khi chính thức ly hôn vài tháng, Trương Bá Chi dùng tài khoản mạng xã hội của trợ lý để khoe chiếc túi xách hàng hiệu mà Tạ Đình Phong tặng cô. Ngoài ra, phóng viên cũng chụp được những hình ảnh rất thân mật của cặp vợ chồng nổi tiếng này khi đến ăn tại một nhà hàng. Fan hâm mộ Tạ Đình Phong kết luận những hành động này chứng tỏ anh rất yêu vợ và không có chuyện anh thường xuyên chiến tranh lạnh như Trương Bá Chi từng "tố". Fan của Tạ Đình Phong cho rằng, chính những phát ngôn của Trương Bá Chi lúc đó khiến Tạ Đình Phong bị chỉ trích nặng nề Thực ra, không chỉ một mình Tạ Đình Phong mê chơi game, Trương Bá Chi cũng đã từng thừa nhận cô cũng rất mê điện tử. Có lần cô thức suốt 3 ngày 3 đêm để chơi game đến khi mắt không thể mở ra nữa mới ngừng chơi. Những món đồ Tạ Đình Phong tặng Trương Bá Chi, chứng tỏ nam tài tử họ Tạ rất yêu chiều vợ Như vậy, nguyên nhân khiến cả hai "đường ai nấy đi" vẫn còn là một ẩn số.

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