Lưu Khải Uy đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn Dương Mịch

Sao quốc tế 07/02/2019 07:03

Luôn né tránh các câu hỏi liên quan đến hôn nhân và vợ cũ nhưng kỳ nghỉ lễ vừa rồi, Lưu Khải Uy cho fan hâm mộ thấy anh đã có niềm vui mới.

Cuối năm 2018 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với Lưu Khải Uy. Sau khi cùng Dương Mịch tuyên bố hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, người hâm mộ đã dành cho nam tài tử này cùng gia đình sự quan tâm sâu sắc.

Lưu Khải Uy đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn Dương Mịch - Ảnh 1
Sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy và gia đình trở thành đề tài béo bở cho truyền thông Hong Kong

Mặc dù dính tin đồn "đường ai nấy đi" từ rất lâu nhưng đến khi cả hai cùng thừa nhận hôn nhân tan vỡ, rất nhiều fan hâm mộ đã choáng váng. Cũng từ đó, cuộc sống của Lưu Khải Uy và gia đình luôn nằm trong tầm ngắm của công chúng và truyền thông.

Lưu Khải Uy đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn Dương Mịch - Ảnh 2
Lưu Khải Uy vui vẻ chụp hình với một người bạn trong những ngày đầu năm mới

Mỗi khi bắt gặp phóng viên, Lưu Khải Uy luôn chào hỏi. Nhưng mỗi khi được hỏi về nguyên nhân hôn nhân tan vỡ hoặc tình hình vợ cũ, anh đều giả vờ như không nghe thấy. Suốt khoảng thời gian vừa qua, người ta chỉ thấy Lưu Khải Uy xuất hiện một mình hoặc bên gia đình và con gái. Chưa ai thấy chồng cũ của Dương Mịch gặp gỡ bạn bè hay có cuộc hẹn bí mật nào với ai.

Lưu Khải Uy đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn Dương Mịch - Ảnh 3
Nhóm bạn của Lưu Khải Uy có cả nam ca sỹ Cổ Cự Cơ
Lưu Khải Uy đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn Dương Mịch - Ảnh 4
Lưu Khải Uy tìm niềm vui bên bạn bè sau cú sốc ly hôn

Nhưng đến kỳ nghỉ Tết năm nay, Lưu Khải Uy bất ngờ xuất hiện bên cạnh những người bạn của mình, trong đó có nam diễn viên, ca sĩ Cổ Cự Cơ. Nam tài tử họ Lưu dường như đã vượt qua được cú sốc ly hôn. Anh cười tươi rạng rỡ khi chụp ảnh cùng bạn nè. Nhìn những hình ảnh mới nhất của Lưu Khải Uy, fan hâm mộ cũng yên tâm phần nào cho thần tượng của mình.

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