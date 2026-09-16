Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sao quốc tế 16/09/2026 17:30

Ở tuổi 46, Tạ Đình Phong vẫn gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, phong thái nam tính và cá tính. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sức hút của anh tiếp tục được thể hiện qua lượng khán giả đến với các đêm diễn và sự quan tâm của công chúng.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tạ Đình Phong đang thực hiện chuỗi concert tại nhiều thành phố ở Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Hai đêm diễn tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, được cho là đã đón hơn 77.000 người, trong đó khoảng 41,9% khán giả đến từ các tỉnh, thành khác. Lượng người hâm mộ đổ về địa phương không chỉ tạo không khí sôi động cho các đêm nhạc mà còn mang lại nguồn thu cho nhiều dịch vụ liên quan như lưu trú, ăn uống và đi lại.

Sức hút của Tạ Đình Phong còn được thể hiện qua sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Nữ diễn viên Cao Viên Viên từng chia sẻ cô phải khá vất vả mới có được vé xem concert của nam ca sĩ. Tại một cuộc trò chuyện, cô còn hài hước hỏi Tạ Đình Phong lý do Vương Phi không đến xem anh biểu diễn.

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam - Ảnh 1

Đáp lại, nam nghệ sĩ cho biết bạn gái cũng có những sở thích và lịch trình riêng. Anh nói Vương Phi thích đi dạo phố, theo dõi những nghệ sĩ cô quan tâm và thưởng thức ẩm thực, vì vậy không phải lúc nào cô cũng có thể xuất hiện tại các buổi diễn của anh. Câu trả lời cho thấy Tạ Đình Phong khá tôn trọng không gian riêng của bạn gái.

Trước đó, Vương Phi từng bị bắt gặp đi xem concert của một nghệ sĩ khác cùng nhiếp ảnh gia Ryan. Một số thông tin trên mạng từng đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người, song Tạ Đình Phong không đưa ra phản ứng tiêu cực. Trong một lần khác, anh còn được người hâm mộ bắt gặp chăm sóc bạn gái khá chu đáo khi dùng bữa cùng nhau.

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam - Ảnh 2

Tình cảm của Tạ Đình Phong và Vương Phi cũng nhiều lần được nhắc đến trong các buổi biểu diễn. Tại concert ở Thẩm Dương ngày 8/8, đúng dịp sinh nhật Vương Phi, khi một khán giả nhờ anh gửi lời chúc đến nữ ca sĩ, Tạ Đình Phong đã mỉm cười và nói: “Chúc mừng sinh nhật”.

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình cảm, phong độ sân khấu của Tạ Đình Phong cũng nhận được nhiều lời khen. Anh biểu diễn live trong hơn hai giờ, thường xuyên giao lưu với khán giả và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu bất ngờ về ca khúc. Nam ca sĩ duy trì phong cách biểu diễn trực tiếp, chú trọng tương tác thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sân khấu cầu kỳ.

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Một đoạn video hậu trường sau buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong video, nam ca sĩ xuất hiện khá thoải mái bên Hoắc Văn Hy, nữ quản lý đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu sự nghiệp. Cả hai có những khoảnh khắc trò chuyện và đùa giỡn thân mật.

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