Thành Long dùng 280 tỷ cắt đứt mọi quan hệ với nhân tình Ngô Ỷ Lợi

Chuyện tình cảm của Thành Long và người đẹp một thời Ngô Ỷ Lợi là một trong những đề tài được quan tâm nhất của cộng đồng mạng Trung Quốc. Hiện nay, cả cô “con dâu” Andi của Ngô Ỷ Lợi cũng được công chúng và truyền thông theo dõi sát sao.

'Vợ' của Ngô Trác Lâm hiện nay cũng được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Năm 2018, “con rơi Thành Long” – Ngô Trác Lâm tuyên bố kết hôn với người tình đồng giới Andi tại Canada. Sau đó, cả hai đưa nhau về Hong Kong sinh sống và nhận được sự giúp đỡ của Ngô Ỷ Lợi. Nhờ vậy mà mối quan hệ của mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm được cải thiện phần nào. Nhưng mới đây, “tình cũ Thành Long” đăng đàn tố cáo “con dâu” lười biếng khiến mối quan hệ của hai mẹ con lại căng thẳng trở lại.