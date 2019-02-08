Thành Long dùng 280 tỷ cắt đứt mọi quan hệ với nhân tình Ngô Ỷ Lợi

Sao quốc tế 08/02/2019 06:39

Một tài khoản mạng xã hội vừa tung tin, nam diễn viên nổi tiếng Thành Long đã trả 280 tỷ đồng để cắt đứt mọi quan hệ với nhân tình Ngô Ỷ Lợi.

Chuyện tình cảm của Thành Long và người đẹp một thời Ngô Ỷ Lợi là một trong những đề tài được quan tâm nhất của cộng đồng mạng Trung Quốc. Hiện nay, cả cô “con dâu” Andi của Ngô Ỷ Lợi cũng được công chúng và truyền thông theo dõi sát sao.

Thành Long dùng 280 tỷ cắt đứt mọi quan hệ với nhân tình Ngô Ỷ Lợi - Ảnh 1
'Vợ' của Ngô Trác Lâm hiện nay cũng được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Năm 2018, “con rơi Thành Long” – Ngô Trác Lâm tuyên bố kết hôn với người tình đồng giới Andi tại Canada. Sau đó, cả hai đưa nhau về Hong Kong sinh sống và nhận được sự giúp đỡ của Ngô Ỷ Lợi. Nhờ vậy mà mối quan hệ của mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm được cải thiện phần nào. Nhưng mới đây, “tình cũ Thành Long” đăng đàn tố cáo “con dâu” lười biếng khiến mối quan hệ của hai mẹ con lại căng thẳng trở lại.

Thành Long dùng 280 tỷ cắt đứt mọi quan hệ với nhân tình Ngô Ỷ Lợi - Ảnh 2
Ngô Trác Lâm sẵn sàng gây mâu thuẫn với mẹ để bảo vệ 'vợ'

Mới đây, tài khoản mạng xã hội của Hoàng Nghị Thanh đăng một bài viết về Thành Long và mối quan hệ với Ngô Ỷ Lợi. Trong bài viết này, Hoàng Nghị Thanh cho biết, năm đó Ngô Ỷ Lợi đòi tình phí 400 triệu tệ (tương đương khoảng 1400 tỷ đồng) để kết thúc mối quan hệ, nhưng Thành Long không đồng ý.

Thành Long dùng 280 tỷ cắt đứt mọi quan hệ với nhân tình Ngô Ỷ Lợi - Ảnh 3
Ngô Ỷ Lợi từng đòi Thành Long 1400 tỷ để kết thúc mối quan hệ, nhưng Thành Long chỉ đưa cho cô 280 tỷ

Sau đó Ngô Ỷ Lợi sinh Ngô Trác Lâm. Nam diễn viên trả cho nhân tình 80 triệu tệ (tương đương khoảng 280 tỷ đồng) với điều kiện đường ai nấy đi, sau này không có bất cứ liên hệ gì. Ngô Ỷ Lợi một mình sinh con và nuôi dưỡng “Tiểu Long Nữ”. Sau này, Ngô Ỷ Lợi lại dùng truyền thông để phán xét đạo đức của Thành Long. Hoàng Nghị Thanh cũng cho biết, khi Ngô Trác Lâm sống đầu đường xó chợ, chính Thành Long là người cho “Tiểu Long Nữ” một khoản tiền để duy trì cuộc sống.

Thành Long dùng 280 tỷ cắt đứt mọi quan hệ với nhân tình Ngô Ỷ Lợi - Ảnh 4
Khi Ngô Trác Lâm sống đầu đường xó chợ, chính Thành Long là người chu cấp cho cô một khoản tiền

Không biết những thông tin Hoàng Nghị Thanh đưa ra có độ chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng nếu đúng là sự thật thì chứng tỏ Thành Long không phải là người cạn tình cạn nghĩa như bao lâu nay truyền thông vẫn thêu dệt.

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Từ khóa:   Thành Long ngoại tình Thành Long Ngô Trác Lâm

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