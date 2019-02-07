Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 07/02/2019 06:56

Sau tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng, Lý Thần cùng ‘mẹ vợ’ ra sân bay đón ‘em vợ’ Phạm Thừa Thừa.

Vài ngày trước đây truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin, nam diễn viên Lý Thần đã rút vốn khỏi công ty mà anh và Phạm Băng Băng cùng mở cách đây vài năm. Động thái này khiến nhiều người cho rằng chuyện tình cảm giữa anh và người đẹp họ Phạm đang gặp trục trặc.

Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng - Ảnh 1
Lý Thần được gia đình Phạm Băng Băng yêu mến
Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng - Ảnh 2
Vào dịp năm mới, Phạm Băng Băng đã cập nhật trang cá nhân của mình sau nửa năm 'ở ẩn'

Đứng trước những thông tin này, Lý Thần và Phạm Băng Băng đều giữ im lặng khiến nhiều người càng hoài nghi. Tuy nhiên, hành động mới nhất của Lý Thần đã xóa tin những tin đồn thất thiệt.

Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng - Ảnh 3

Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng - Ảnh 4
Lý Thần cùng bà Trương Truyền Mỹ ra sân bay Bắc Kinh đón Phạm Thừa Thừa
Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng - Ảnh 5
Phạm Thừa Thừa gửi hành động chúc Tết đến fan hâm mộ

Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng - Ảnh 6

Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng - Ảnh 7
Mẹ của Phạm Băng Băng ra tận sân bay đón con trai về ăn Tết

Chiều ngày 6/2, sau khi kết thúc một chương trình biểu diễn ở nước ngoài, Phạm Thừa Thừa về đến sân bay Bắc Kinh. Rất nhiều fan hâm mộ đã bắt gặp bà Trương Truyền Mỹ (mẹ của Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa) cùng “con rể” Lý Thần ra sân bay đón nam nghệ sỹ trẻ. Mặc dù không thấy sự xuất hiện của Phạm Băng Băng nhưng việc Lý Thần đích thân hộ tống “mẹ vợ” đi đón “em vợ” vào những ngày Tết như vậy chứng tỏ tình cảm giữa anh và “nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng vẫn rất bền chặt.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng - Lý Thần

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