Lý Thần hết lòng chiều nhà ‘vợ’, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm với Phạm Băng Băng

Vài ngày trước đây truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin, nam diễn viên Lý Thần đã rút vốn khỏi công ty mà anh và Phạm Băng Băng cùng mở cách đây vài năm. Động thái này khiến nhiều người cho rằng chuyện tình cảm giữa anh và người đẹp họ Phạm đang gặp trục trặc.

Lý Thần được gia đình Phạm Băng Băng yêu mến

Vào dịp năm mới, Phạm Băng Băng đã cập nhật trang cá nhân của mình sau nửa năm 'ở ẩn'

Đứng trước những thông tin này, Lý Thần và Phạm Băng Băng đều giữ im lặng khiến nhiều người càng hoài nghi. Tuy nhiên, hành động mới nhất của Lý Thần đã xóa tin những tin đồn thất thiệt.