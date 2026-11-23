Theo số liệu bên thứ ba được truyền thông Trung Quốc dẫn lại ngày 18/11, tài khoản video ngắn của Đổng Tư Thành tăng từ khoảng 1,746 triệu người theo dõi vào ngày 5/11 lên 2,67 triệu sau khi phim phát sóng, tương đương mức tăng hơn 900.000 lượt. Tài khoản công khai của nam diễn viên cũng ghi nhận thêm hơn 280.000 người theo dõi chỉ trong một tuần. Những con số này cho thấy sức lan tỏa của bộ phim đối với độ nhận diện của Đổng Tư Thành.

Lên sóng từ ngày 6/11, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây khai thác câu chuyện tình cảm thanh xuân với sự tham gia của Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời giúp nam diễn viên tiếp cận thêm nhiều khán giả mới.

Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng trưởng trên mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ vốn ủng hộ Đổng Tư Thành từ thời anh hoạt động với tư cách thần tượng lại bày tỏ sự thất vọng. Nguyên nhân xuất phát từ những cảnh hôn, tương tác tình cảm giữa nam diễn viên và Dương Siêu Việt trong phim, cùng các nội dung quảng bá có màu sắc thân mật.

Một số tài khoản thậm chí công khai tuyên bố ngừng ủng hộ Đổng Tư Thành. Tranh luận về việc fan lâu năm rời fandom nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, khiến nam diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận bên cạnh hiệu ứng tích cực từ bộ phim.

Theo Nam Đô Giải Trí, ý kiến của công chúng hiện chia thành hai luồng. Một bên cho rằng người hâm mộ có quyền lựa chọn nghệ sĩ mình muốn tiếp tục ủng hộ và đặt ra giới hạn riêng đối với hình tượng thần tượng. Nếu không còn cảm thấy phù hợp, họ hoàn toàn có thể rời đi.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng Đổng Tư Thành hiện hoạt động với tư cách diễn viên. Việc thực hiện những cảnh tình cảm theo yêu cầu kịch bản hay phối hợp quảng bá cùng bạn diễn là hoạt động nghề nghiệp bình thường, không nên trở thành lý do để chỉ trích anh.

Đáng chú ý, hiện chưa có số liệu đáng tin cậy xác định quy mô người hâm mộ rời fandom. Đổng Tư Thành cũng chưa đưa ra phản hồi công khai về tranh luận này. Vì vậy, phản ứng của một bộ phận khán giả chưa thể đại diện cho toàn bộ cộng đồng người hâm mộ nam diễn viên.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy những thách thức khi nghệ sĩ chuyển đổi hình tượng từ thần tượng sang diễn viên. Các vai diễn có tuyến tình cảm rõ nét có thể giúp họ mở rộng lượng khán giả, nhưng đồng thời cũng khiến kỳ vọng của người hâm mộ cũ thay đổi. Với Đổng Tư Thành, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây vừa mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp, vừa đặt anh trước bài toán cân bằng giữa hình tượng cá nhân và con đường diễn xuất lâu dài.