Thót tim khoảnh khắc người dân bắt được con trăn khổng lồ nặng hơn 150kg, dài khoảng 6 mét

Vụ việc xảy ra vào lúc 8h40 tối ngày 18/11. Tổ chức Rak Silatham Pak Nam Chumphon nhận được báo cáo từ một người dân về việc phát hiện một con trăn lớn ở Soi Si Uthit, Moo 4, phường Paknam, huyện Mueang, tỉnh Chumphon, Thái Lan.

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