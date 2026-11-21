Đáng chú ý, khoảng 371,6 triệu HKD trong số tiền trên tiếp tục phát sinh lãi theo mức quy định trong bản án cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được hoàn tất. Điều này đồng nghĩa áp lực tài chính của chồng cũ Triệu Vy có thể còn gia tăng nếu khoản nợ chưa được giải quyết.

Thông tin về tình hình hiện tại của Huỳnh Hữu Long bất ngờ thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc. Theo Caixin, ngày 4/11, Tòa án Cấp cao Hong Kong đã bác đơn kháng cáo của doanh nhân trong vụ tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay. Theo phán quyết được giữ nguyên, ông phải thanh toán hơn 731,7 triệu HKD cho công ty Wise Choice Ventures.

Vụ kiện bắt nguồn từ năm 2017, khi hai công ty do Huỳnh Hữu Long kiểm soát thực hiện giao dịch huy động vốn với tổng giá trị 450 triệu HKD. Doanh nhân này đã ký cam kết bảo lãnh cá nhân, đồng nghĩa phải chịu trách nhiệm nếu bên vay không thực hiện đúng nghĩa vụ. Sau khi khoản vay đến hạn nhưng chưa được thanh toán, chủ nợ tiến hành các thủ tục pháp lý để thu hồi tiền.

Trong quá trình tranh tụng, Huỳnh Hữu Long lập luận rằng chủ nợ cần xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm trước khi yêu cầu ông dùng tài sản cá nhân để trả nợ. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận quan điểm này do các điều khoản trong văn bản bảo lãnh đã quy định rõ trách nhiệm của người ký.

Theo truyền thông Hong Kong, Huỳnh Hữu Long hiện sinh sống tại Pháp. Trong quá trình giải quyết vụ kiện, luật sư cho biết doanh nhân gặp vấn đề về tim mạch và khó thực hiện chuyến bay kéo dài hơn ba giờ. Dù vậy, quá trình xét xử vẫn tiếp tục theo quy định.

Đây không phải lần đầu doanh nhân này vướng vào những tranh chấp tài chính. Khi còn chung sống với Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long từng gây chú ý với nhiều thương vụ đầu tư quy mô lớn. Năm 2014, hai người được cho là đã đầu tư khoảng 3,1 tỷ HKD vào Alibaba Pictures, qua đó trở thành những cổ đông đáng chú ý của doanh nghiệp. Thời điểm ấy, Triệu Vy thường được truyền thông nhắc đến như một nghệ sĩ có hoạt động đầu tư nổi bật.

Tuy nhiên, những rắc rối bắt đầu xuất hiện rõ rệt sau thương vụ thâu tóm công ty niêm yết Vạn Gia Văn Hóa vào cuối năm 2016. Long Vy Media, công ty có liên quan đến Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long, từng công bố kế hoạch mua lượng lớn cổ phần nhưng giao dịch không thành công do vấn đề nguồn vốn. Năm 2018, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc công bố quyết định xử phạt liên quan đến thương vụ này, ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của nữ diễn viên.

Cuối tháng 12/2024, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn Huỳnh Hữu Long từ lâu, đồng thời mong công chúng không tiếp tục gắn cô với những vấn đề riêng của chồng cũ. Vì vậy, khoản nợ trong vụ kiện mới nhất được xác định là nghĩa vụ tài chính của Huỳnh Hữu Long, không đồng nghĩa nữ diễn viên phải chịu trách nhiệm thanh toán.

Đáng chú ý, tháng 6/2026, Huỳnh Hữu Long từng thắng kiện trong một tranh chấp tài chính với doanh nhân Thái Nhất Phượng. Tuy nhiên, phán quyết bất lợi mới đây cho thấy những vấn đề liên quan đến các giao dịch trước đây của ông vẫn chưa khép lại. Khả năng chủ nợ thu hồi toàn bộ số tiền hiện còn phụ thuộc vào quá trình thi hành án.