Thay vì chỉ chờ đợi những vai diễn được nhà sản xuất lựa chọn, nhiều diễn viên thế hệ 9X đang chủ động tìm kiếm kịch bản, mua bản quyền tác phẩm văn học và tham gia định hướng nội dung. Họ muốn có tiếng nói lớn hơn trong việc xây dựng nhân vật cũng như quyết định hướng đi của dự án.

Bộ phim Thư từ biệt vừa chính thức khai máy tại Thành Đô (Trung Quốc), thu hút sự chú ý khi Triệu Lộ Tư đảm nhận cùng lúc ba vị trí: tổng đạo diễn, nữ chính và tổng chỉ đạo tạo hình. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn tự bỏ tiền mua bản quyền tiểu thuyết gốc để phát triển dự án. Đây được xem là bước đi mới trong sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1998, đồng thời phản ánh xu hướng nghệ sĩ trẻ Hoa ngữ ngày càng muốn tham gia sâu vào quá trình sản xuất phim.

Ngu Thư Hân là một trong những trường hợp đáng chú ý khi lần đầu đảm nhận vai trò đồng sản xuất trong bộ phim Vân sơ lệnh. Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn tham gia vào quá trình phát triển kịch bản và xây dựng nhân vật.

Bạch Lộc cũng có những thay đổi đáng kể sau khi kết thúc hợp đồng 10 năm với Hoan Ngu Ảnh Thị vào tháng 7/2026. Nữ diễn viên thành lập studio riêng, chủ động hơn trong việc lựa chọn dự án. Theo truyền thông Hoa ngữ, cô còn mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết Like của tác giả Hưu Đồ Thành để phát triển nguồn kịch bản riêng.

Trong khi đó, Đàn Kiện Thứ tham gia với vai trò đồng sản xuất bộ phim Hà bất đồng chu độ. Điểm chung của những nghệ sĩ này là mong muốn giảm sự phụ thuộc vào lời mời từ các nhà sản xuất, đồng thời chủ động tạo ra những dự án phù hợp với định hướng cá nhân.

Tuy nhiên, tự đầu tư và tham gia sản xuất không đồng nghĩa với việc chắc chắn thành công. Phim ngắn Sonder - Tôi không phải NPC do Triệu Lộ Tư đầu tư và sản xuất được ước tính đạt khoảng 45-51 triệu lượt xem. Dù thu hút sự chú ý nhờ tên tuổi nữ diễn viên, tác phẩm vẫn vấp phải nhiều tranh luận về chất lượng, đặc biệt là diễn xuất của nữ chính Hậu Bản.

Sự chuyển hướng này xuất phát một phần từ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành giải trí. Các diễn viên sinh sau năm 1990 phải tìm cách khẳng định vị trí giữa những ngôi sao đã có tên tuổi và lớp nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện. Trong khi đó, nguồn cung dự án truyền hình cũng có dấu hiệu thu hẹp. Theo số liệu được truyền thông Hoa ngữ đề cập, số phim khởi quay trong quý I/2026 tại bốn nền tảng lớn gồm iQIYI, Tencent Video, Youku và Mango TV giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2024.

Việc tự tìm kiếm kịch bản và tham gia sản xuất giúp nghệ sĩ có thêm cơ hội tạo ra vai diễn phù hợp, đồng thời mở rộng quyền lợi từ thành công thương mại của tác phẩm. Tuy nhiên, mô hình diễn viên kiêm nhiệm nhiều vị trí cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Khi quá nhiều quyết định tập trung vào một cá nhân, dự án có thể bị chi phối bởi mong muốn xây dựng hình tượng của chính nghệ sĩ đó.

Trường hợp Sonder - Tôi không phải NPC cho thấy sức hút tên tuổi chưa đủ bảo đảm chất lượng tác phẩm. Với Thư từ biệt, Triệu Lộ Tư cũng phải chứng minh năng lực ở những lĩnh vực vượt ra ngoài diễn xuất.

Xu hướng nghệ sĩ tự sản xuất phim cho thấy sự thay đổi trong cách vận hành của ngành giải trí Hoa ngữ. Họ không còn chỉ chờ cơ hội mà muốn tự tạo ra cơ hội cho mình. Dẫu vậy, quyền kiểm soát lớn hơn cũng đi kèm trách nhiệm cao hơn. Sau cùng, chất lượng kịch bản, diễn xuất và giá trị nội dung vẫn là những yếu tố quyết định sức sống của một bộ phim.