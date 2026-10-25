Stylist Triệu Lộ Tư bị tổng biên tập GRAZIA Trung Quốc khởi kiện vì nghi tung tin đồn về Bạch Lộc

Ngày 24/10, tổng biên tập tạp chí GRAZIA Trung Quốc công khai nhắc tên tài khoản stylist luuuuufan, tuyên bố “Hẹn gặp nhau ở tòa án”. Động thái này được cho là nhằm đáp trả những thông tin gây tranh cãi liên quan đến các bộ trang phục haute couture mà Bạch Lộc diện trên trang bìa số tháng 9.

Ngày 24/10, tổng biên tập tạp chí GRAZIA Trung Quốc công khai nhắc tên tài khoản stylist luuuuufan, tuyên bố “Hẹn gặp nhau ở tòa án”. Động thái này được cho là nhằm đáp trả những thông tin gây tranh cãi liên quan đến các bộ trang phục haute couture mà Bạch Lộc diện trên trang bìa số tháng 9.

Theo nội dung được chia sẻ, stylist từng hợp tác với Triệu Lộ Tư bị cáo buộc có liên quan đến việc lan truyền tin đồn rằng 7 bộ haute couture Bạch Lộc mặc trong bộ ảnh bìa đều do GRAZIA mua. Thông tin này làm dấy lên những ý kiến cho rằng nữ diễn viên không có đủ nguồn lực thời trang để tự kết nối với các thương hiệu cao cấp.

Tuy nhiên, phía tạp chí không đồng tình với cách diễn giải trên. Tổng biên tập GRAZIA bày tỏ sự bất bình, cho biết trong nhiều năm làm nghề, bà chưa từng chứng kiến một stylist chủ động liên hệ với blogger để đăng tải nội dung bị cho là nhằm bôi nhọ tạp chí, đồng thời tung tin đồn về nghệ sĩ không thuộc phạm vi công việc của mình.

Phát ngôn này cho thấy mâu thuẫn không chỉ xoay quanh nguồn gốc các thiết kế haute couture mà còn liên quan đến danh tiếng và uy tín nghề nghiệp của những bên liên quan. Phía GRAZIA cho rằng các thông tin được lan truyền đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của tạp chí.

Theo thông tin được công bố, trước khi đưa ra tuyên bố cứng rắn, phía GRAZIA từng yêu cầu stylist nói trên xin lỗi nhưng không nhận được phản hồi như mong muốn. Đến thời điểm hiện tại, luuuuufan vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc và tuyên bố khởi kiện.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi có liên quan đến Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc, hai nữ diễn viên thường xuyên được quan tâm về tài nguyên thời trang cũng như sức ảnh hưởng trong ngành giải trí Hoa ngữ.

Dù vậy, những thông tin hiện có chủ yếu xuất phát từ tuyên bố của phía tổng biên tập GRAZIA. Khi chưa có kết luận từ cơ quan chức năng hoặc phản hồi đầy đủ từ phía stylist, các cáo buộc liên quan vẫn cần được xem xét thận trọng. Diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ phụ thuộc vào những thông tin chính thức được các bên công bố.

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau? Sự phát triển của mạng xã hội mở ra cơ hội cho nhiều gương mặt gia nhập giới giải trí Hoa ngữ. Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh là những ví dụ cho thấy sức hút trên internet có thể trở thành bàn đạp sự nghiệp nếu đi kèm nỗ lực và năng lực nghệ thuật.

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