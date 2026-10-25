Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế

Sao quốc tế 25/10/2026 17:37

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao tiêu biểu của dòng phim võ thuật Hoa ngữ. Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, anh từng là vận động viên wushu xuất sắc, sớm đạt nhiều thành tích ở các giải đấu trong nước. Quyết định từ bỏ con đường thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 17 đã mở ra bước ngoặt, đưa anh đến với sự nghiệp điện ảnh kéo dài nhiều thập kỷ.

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt bắt đầu học wushu từ năm 8 tuổi. Nhờ năng khiếu cùng quá trình rèn luyện nghiêm túc, anh giành chức vô địch quốc gia khi mới 11 tuổi. Trong giai đoạn 1975-1979, nam diễn viên tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, trở thành nhà vô địch wushu toàn năng Trung Quốc. Tài năng của anh còn giúp anh có cơ hội tham gia các chuyến biểu diễn võ thuật ở nước ngoài, trong đó có màn biểu diễn tại Nhà Trắng vào năm 1974.

Ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt quyết định giải nghệ thể thao để chuyển sang đóng phim. Đây là lựa chọn táo bạo đối với một vận động viên đã sớm xây dựng được danh tiếng. Tuy nhiên, bước ngoặt này giúp anh có cơ hội phát huy kỹ năng võ thuật trên màn ảnh, tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế - Ảnh 1

Năm 1982, Lý Liên Kiệt có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Thiếu Lâm Tự. Bộ phim tạo tiếng vang tại Trung Quốc, đưa tên tuổi anh đến gần công chúng và mở đường cho hai phần tiếp theo. Ngay từ những tác phẩm đầu tay, nam diễn viên đã gây ấn tượng nhờ các động tác dứt khoát, tốc độ cùng khả năng kiểm soát cơ thể của một võ sĩ được đào tạo bài bản.

Bước sang đầu thập niên 1990, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt tiếp tục thăng hoa với loạt phim Hoàng Phi Hồng do đạo diễn Từ Khắc thực hiện. Hình tượng Hoàng Phi Hồng qua diễn xuất của anh kết hợp khí chất anh hùng, tinh thần võ hiệp và những màn giao đấu đẹp mắt. Vai diễn trở thành dấu ấn quan trọng, góp phần củng cố vị thế của nam diễn viên trong dòng phim hành động Hong Kong.

Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế - Ảnh 2

Sau khi thành danh tại châu Á, Lý Liên Kiệt mở rộng sự nghiệp sang Hollywood. Năm 1998, anh xuất hiện trong Lethal Weapon 4, sau đó tham gia nhiều dự án như Romeo Must Die, Kiss of the Dragon và The One. Bộ phim Hero, được phát hành rộng rãi trên thị trường quốc tế vào năm 2004, tiếp tục giúp anh khẳng định sức hút. Năm 2008, anh hợp tác với Thành Long trong The Forbidden Kingdom.

Từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế, hành trình của Lý Liên Kiệt cho thấy quyết định rời sàn đấu ở tuổi 17 không đồng nghĩa với việc từ bỏ đam mê. Ngược lại, nền tảng thể thao đã trở thành lợi thế giúp anh tạo dựng phong cách riêng, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm và góp phần đưa phim võ thuật Hoa ngữ đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

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Trong chương trình “Dương Lan đối thoại”, được truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 11.10, Lý Liên Kiệt lần đầu chia sẻ cụ thể hơn về cuộc hôn nhân đầu tiên, trách nhiệm với các con và những lời đồn “bỏ vợ, bỏ con” kéo dài nhiều năm. Nam diễn viên cho rằng những nhận định này chưa phản ánh đầy đủ câu chuyện gia đình của ông.

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