Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Theo ngôi sao võ thuật, cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc trong hòa bình. Khi chia tay, ông và vợ cũ vẫn có thể bắt tay, vui vẻ khép lại mối quan hệ, thay vì xảy ra mâu thuẫn gay gắt như một số lời đồn trên mạng xã hội.

Trong chương trình “Dương Lan đối thoại”, được truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 11.10, Lý Liên Kiệt lần đầu chia sẻ cụ thể hơn về cuộc hôn nhân đầu tiên, trách nhiệm với các con và những lời đồn “bỏ vợ, bỏ con” kéo dài nhiều năm. Nam diễn viên cho rằng những nhận định này chưa phản ánh đầy đủ câu chuyện gia đình của ông.

Đời tư của Lý Liên Kiệt từ lâu đã thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Hoàng Thu Yến và mối quan hệ sau đó với nữ diễn viên Lợi Trí. Những câu chuyện xoay quanh thời điểm chuyển đổi giữa hai mối quan hệ liên tục được nhắc lại, khiến nam diễn viên nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận.

Lý Liên Kiệt cho biết ông đã giao tài sản cho vợ cũ, đồng thời nhận trách nhiệm nuôi dưỡng hai con gái chung. Vì vậy, ông không đồng tình với cách diễn giải rằng mình bỏ mặc các con sau khi ly hôn.

Trong cuộc trò chuyện, tài tử cũng đề cập đến bốn con gái, gồm hai người con với vợ cũ và hai người con với Lợi Trí. Theo ông, các con có mối quan hệ tốt, thường xuyên gặp gỡ, đi du lịch và dành thời gian bên nhau.

Lý Liên Kiệt cho rằng sự khác biệt trong tính cách có thể khiến công chúng hiểu lầm về cách ông đối xử với các con. Hai con gái lớn sống kín tiếng, không muốn xuất hiện trước truyền thông, trong khi hai con gái nhỏ cởi mở hơn và thường chia sẻ hình ảnh cá nhân. Vì vậy, khán giả có thể có cảm giác ông gần gũi với các con trong cuộc hôn nhân hiện tại hơn.

Nam diễn viên tiết lộ ông và Lợi Trí từng trao đổi về cách chăm sóc con cái nhằm hạn chế những khó xử có thể phát sinh trong gia đình có con riêng. Theo lời kể, Lợi Trí chủ yếu đồng hành và định hướng cuộc sống cho các con gái, còn ông tập trung nhiều hơn vào công việc.

Về tương lai của các con, Lý Liên Kiệt nhắc đến sự chuẩn bị tài chính của gia đình. Ông kể rằng Lợi Trí từng trấn an các con rằng họ không cần lo lắng về vấn đề sinh tồn, ngay cả khi đã 100 tuổi. Điều này cho thấy hai vợ chồng quan tâm đến việc bảo đảm điều kiện sống lâu dài cho con.

Những chia sẻ của Lý Liên Kiệt mang đến góc nhìn từ phía nam diễn viên về cuộc hôn nhân đầu tiên và cách ông duy trì quan hệ với các con. Tuy nhiên, đây vẫn là lời kể cá nhân, cần được đặt trong bối cảnh đầy đủ thay vì chỉ dựa vào những thông tin rời rạc trên mạng xã hội.

Ở tuổi ngoài 60, Lý Liên Kiệt lựa chọn nhìn lại quá khứ và giải thích những vấn đề từng gây tranh luận. Dù vậy, những chia sẻ này chưa chắc chấm dứt hoàn toàn các ý kiến trái chiều về đời tư của ông.