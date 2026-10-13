Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2026 20:52

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn.

Tuổi Tý

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ. Nhờ gặp được thời cơ tốt, người tuổi này có thể phát huy khả năng lãnh đạo của mình tốt nhất có thể. Qua đó, bản mệnh nhận được tín nhiệm từ cấp trên cũng như sự tin tưởng của đồng nghiệp xung quanh. 

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của con giáp may mắn này cũng đang trên đà tăng tiến. Nguồn tài chính tăng đáng kể vì sự nghiệp “đại cát đại lợi” giúp cho người tuổi này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ quá nhiều.  

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ thu hút vận may và quý nhân. Theo tử vi học, đây là con giáp luôn được trời cao để mắt, hậu thuẫn. Sang tuổi trung niên, sự nghiệp của con giáp này thăng hoa, tài lộc không ngừng vào nhà. Chỉ cần sống lương thiện, họ không sợ thiếu thốn.

Hơn nữa vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Chuyện tình yêu đôi lứa mang đến cho bạn niềm vui cũng như cảm xúc thăng hoa chưa bao giờ có được. Đồng thời, người độc thân cũng sớm tìm được chân ái của đời mình. 

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng ngày hôm nay, người tuổi Mùi sẽ gặp may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp. Những ý tưởng trong công việc của Mùi đã được phê duyệt và được áp dụng vào thực tế. Khi đã quyết định làm việc gì, Mùi không nên quan tâm đến những lời bàn ra tán vào. Chỉ cần có nhiệt huyết trong lòng Mùi không thay đổi thì Mùi sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi. Người làm kinh doanh sẽ hái ra lộc, kiếm về bộn tiền.

Quý Nhân còn chỉ đường dẫn lối giúp cho người độc thân tìm được “bến đỗ” hạnh phúc đời mình. Với những người đã kết hôn, bạn và người ấy hiện đang đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn. 

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn - Ảnh 3Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Video 5 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân