Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 13/10/2026 20:59

Dispatch mới đây công bố thông tin về nguồn gốc đoạn tin nhắn KakaoTalk năm 2016 từng được sử dụng để cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên.

Dispatch mới đây công bố thông tin về nguồn gốc đoạn tin nhắn KakaoTalk năm 2016 từng được sử dụng để cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên. Theo nội dung được đưa ra, người gửi tin nhắn được xác định là một nghệ sĩ khác, còn tên hiển thị trong ảnh chụp màn hình đã bị thay đổi trước khi công khai.

Thông tin này khiến vụ việc liên quan đến Kim Soo Hyun một lần nữa thu hút sự chú ý. Nam diễn viên nhiều lần khẳng định anh chỉ bắt đầu hẹn hò với Kim Sae Ron vào năm 2019, khi cô đã trưởng thành. Tuy nhiên, lời giải thích của tài tử từng vấp phải sự hoài nghi, thậm chí khiến anh bị chế giễu trên mạng xã hội vì liên tục phân tích các đoạn tin nhắn để bảo vệ mình.

Theo thông tin được công bố về quá trình điều tra, cảnh sát đã kiểm tra dữ liệu từ nhiều thiết bị điện tử mà Kim Sae Ron từng sử dụng, gồm iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE và iPhone 13 mini. Cơ quan chức năng đồng thời rà soát gần 200 ảnh chụp màn hình KakaoTalk được lưu trên dịch vụ đám mây N Cloud.

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch - Ảnh 1

Trong số này, hơn 10 ảnh không thể hiện rõ danh tính người gửi. Đoạn tin nhắn có nội dung “Bao giờ anh mới có thể ôm em ngủ?” nằm trong nhóm ảnh nói trên. Sau khi đối chiếu nội dung hội thoại và phân tích cách sử dụng ngôn ngữ, cảnh sát được cho là đã xác định người gửi là nghệ sĩ A, không phải Kim Soo Hyun.

Đáng chú ý, Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Garo Sero Research Institute, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên thay đổi tên hiển thị từ “Không xác định” thành Kim Soo Hyun. Theo thông tin được công bố, một nhân viên đã khai báo với cảnh sát về chỉ thị này. Tên nghệ sĩ A cũng bị loại khỏi nội dung trước khi ảnh chụp màn hình được đưa ra công chúng.

Ngoài đoạn tin nhắn năm 2016, dữ liệu điện tử được công bố không cho thấy bằng chứng xác nhận Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò trong giai đoạn 2017-2018. Khi Kim Sae Ron sử dụng iPhone 7, hai người được cho là chỉ có ba cuộc gọi. Phần lớn hình ảnh được sử dụng để cáo buộc mối quan hệ khi nữ diễn viên chưa thành niên được chụp trong giai đoạn 2019-2020.

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch - Ảnh 2

Ở diễn biến khác, Kim Se Ui bị cáo buộc khai thác vụ việc để thu hút sự chú ý và kiếm lợi từ các chương trình phát sóng. Theo thông tin điều tra, hơn 25 chương trình đề cập đến cáo buộc giữa hai diễn viên đã mang về tổng cộng 169,4 triệu won từ quảng cáo và tiền ủng hộ.

Trước đó, cảnh sát kết luận chưa đủ căn cứ chuyển hồ sơ Kim Soo Hyun sang công tố liên quan cáo buộc vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Viện Kiểm sát Đông Seoul cũng không yêu cầu điều tra bổ sung.

Những thông tin mới về nguồn gốc đoạn tin nhắn tiếp tục củng cố lời phủ nhận của Kim Soo Hyun. Tuy nhiên, các cáo buộc và kết quả xác minh cần được nhìn nhận theo đúng phạm vi thông tin do cơ quan chức năng công bố.

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Chiều 31/3, tại buổi họp báo tổ chức ở Mapo-gu, Seoul, nam diễn viên Kim Soo Hyun đã chính thức lên tiếng về loạt cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron.

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