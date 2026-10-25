Sau khi tấn công người chủ, hai con trâu chạy trên đường húc người dân, làm hư hỏng xe máy, ôtô, lao vào tiệc cưới khiến thực khách tìm cách thoát thân, chiều 24/10.

Theo thông tin báo VietNamNet, chiều tối 24/10, hai con trâu chạy trên đường ở xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Khi gặp hai người đi xe máy, con trâu to hung hãn lao tới húc. Quá hoảng sợ, hai người này đã bỏ lại xe máy để chạy thoát thân. Người dân địa phương cho biết, trên đoạn đường khoảng 1km, con trâu làm 6 người bị thương. Trong đó, ông L.V.M. (44 tuổi, chủ trâu) bị gãy xương chậu, gãy chân và nhiều vết thương trên cơ thể, đã được chuyển đến TPHCM cấp cứu, điều trị. Sự việc khiến cả khu vực náo loạn.

Trâu điên húc 6 người ở Lâm Đồng. Ảnh: Báo VietNamNet. Bà Mai Thị Tám (ở xã Đinh Văn Lâm Hà) chia sẻ, khi bà đang ngồi trên xe máy do chồng chở thì bị trâu húc, gây chảy máu. Vợ chồng bà đã đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà để kiểm tra vết thương. Trên đường chạy, con trâu lao vào một đám cưới, húc đổ bàn tiệc và làm vỡ chén bát. Những người có mặt kịp thời tháo chạy nên không bị thương. Con trâu còn húc hỏng 1 xe máy và 1 ô tô đỗ trên vỉa hè.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm cách khống chế 2 con trâu. Con trâu to bị dồn vào khuôn viên một ngôi nhà, nhiều người phối hợp giữ cổng để ngăn con vật thoát ra ngoài. Theo thông tin báo Lao Động, lúc 19h20 ngày 24.10, lực lượng chức năng xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chủ bãi chứa vật liệu sử dụng máy múc đè chết con trâu điên để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực. Nhiều người cùng giữ cổng để ngăn con trâu thoát ra ngoài tấn công người đi đường. Ảnh: Báo VietNamNet. Theo lãnh đạo xã Đinh Văn Lâm Hà, con trâu phát điên nói trên được xác định là con trâu cái. Sau khi xử lý con trâu, cơ quan chức năng đang làm việc với gia đình chủ trâu và những người bị trâu húc để xác minh nguyên nhân vụ việc, đánh giá thiệt hại và có phương án xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, ông M. vừa mua con trâu từ nơi khác và chở về bằng xe tải. Trong lúc đưa trâu từ xe tải xuống, con vật bất ngờ húc ông M. rồi bỏ chạy trên đường.

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