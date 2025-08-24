Một bé gái 4 tuổi ở xã Nga My, tỉnh Nghệ An bị trâu húc trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi Nghệ An nhưng đến rạng sáng 24/8, nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nạn nhân là cháu Bảo Trâm (4 tuổi, trú tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An). Chiều 23/8, trong lúc chơi gần nhà, cháu Trâm bất ngờ bị một con trâu húc gây thương tích nặng.

Người thân đã nhanh chóng đưa cháu bé xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An cấp cứu. Do vết thương nghiêm trọng, cháu T. đã tử vong vào khoảng 2h ngày 24/8.

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My, cho biết chiều 23/8, trong lúc đi chơi trên đường, khi đi ngang qua con trâu hàng xóm được buộc bên vệ đường, cháu bé bất ngờ bị húc.

''Sau đó cháu được đưa xuống bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chính quyền xã đã cử đoàn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình”, ông Kha nói.

Được biết, cháu Bảo Trâm sống cùng ông bà ngoại vì mẹ phải đi làm ăn xa, gửi tiền về nuôi con và phụ giúp cha mẹ già. Bà ngoại tuổi đã cao, hoàn cảnh khó khăn. Xót xa cho hoàn cảnh của cháu, người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền hỗ trợ gia đình phần nào vượt qua đau thương.

Con trâu húc cháu Trâm tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 22/2, trên mạng xã hội chia sẻ clip kèm thông tin cho rằng hai người bị trâu húc ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Một số người dân địa phương cho biết trưa 22-2, người dân nghe tiếng hai người đàn ông kêu cứu tại bãi đất trống trên. Cách đó một đoạn là một con trâu mẹ có cặp sừng dài, gần đó có một con trâu con.

Khi hỏi thăm, người dân cho biết hai người trên bị thương do trâu húc. Thông tin trên mau chóng được báo với lực lượng chức năng địa phương. Xe cấp cứu cùng nhân viên y tế được điều đến đưa hai người bị thương đến bệnh viện.

