Bàng hoàng: Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt

Một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn cho thấy khoảng 15 giờ 44 phút ngày 23/8, một ô tô màu trắng (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bất ngờ lao mạnh về bên trái.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, tổ chức điều tra, làm rõ vụ tai nạn tại địa phương khiến 1 người bị thương.

Cụ thể, vào 15h44 ngày 23/8, ô tô (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đột ngột chuyển hướng, lấn trái đường rồi lao vào vỉa hè, tông vào một người dân và nhiều xe máy đang đỗ bên đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cú tông mạnh khiến người đi đường bị hất tung về phía trước, rơi xuống đường, bị thương nặng, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. Vụ va chạm làm ô tô và nhiều xe máy hư hỏng.

Hình ảnh chiếc ô tô tông một người đi đường và lao vào hàng loạt xe máy đậu trên vỉa hè - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý hiện trường, làm rõ vụ việc.

Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân ban đầu Chiều 23/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hòa Hưng làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở quận 10 cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-o-to-hat-vang-nguoi-i-uong-tong-hang-loat-xe-may-o-a-lat-740606.html