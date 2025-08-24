Bàng hoàng: Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt

Đời sống 24/08/2025 11:09

Một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn cho thấy khoảng 15 giờ 44 phút ngày 23/8, một ô tô màu trắng (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bất ngờ lao mạnh về bên trái.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, tổ chức điều tra, làm rõ vụ tai nạn tại địa phương khiến 1 người bị thương.

Cụ thể, vào 15h44 ngày 23/8, ô tô (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đột ngột chuyển hướng, lấn trái đường rồi lao vào vỉa hè, tông vào một người dân và nhiều xe máy đang đỗ bên đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cú tông mạnh khiến người đi đường bị hất tung về phía trước, rơi xuống đường, bị thương nặng, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. Vụ va chạm làm ô tô và nhiều xe máy hư hỏng.

Bàng hoàng: Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt - Ảnh 1
Hình ảnh chiếc ô tô tông một người đi đường và lao vào hàng loạt xe máy đậu trên vỉa hè - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý hiện trường, làm rõ vụ việc.

Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Chiều 23/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hòa Hưng làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở quận 10 cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi ô tô tông liên hoàn

TIN MỚI NHẤT

MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

Đời sống 16 phút trước
Thương tâm: Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Thương tâm: Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Đời sống 43 phút trước
Đúng 3 ngày tới (27/8/2025), 3 con giáp vận may dừng trước cửa nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt

Đúng 3 ngày tới (27/8/2025), 3 con giáp vận may dừng trước cửa nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Bàng hoàng: Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt

Bàng hoàng: Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Nửa đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, tiền của ngập kho, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều suôn sẻ

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, tiền của ngập kho, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Điều tra vụ xe tải "né" xe máy phóng tốc độ cao lao vào trụ đèn giao thông làm 2 người bị thương

TP.HCM: Điều tra vụ xe tải "né" xe máy phóng tốc độ cao lao vào trụ đèn giao thông làm 2 người bị thương

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
TIN MỚI: Bão số 5 hướng về Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ

TIN MỚI: Bão số 5 hướng về Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa

Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa

Đời sống 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

Thương tâm: Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Thương tâm: Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

TP.HCM: Điều tra vụ xe tải "né" xe máy phóng tốc độ cao lao vào trụ đèn giao thông làm 2 người bị thương

TP.HCM: Điều tra vụ xe tải "né" xe máy phóng tốc độ cao lao vào trụ đèn giao thông làm 2 người bị thương

Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

TIN MỚI: Bão số 5 hướng về Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ

TIN MỚI: Bão số 5 hướng về Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ

Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa

Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa