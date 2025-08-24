Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa

Dù đường ai nấy đi, Quân vẫn ghen tuông, nghi ngờ vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác. Trong một lần vào trang Facebook của nhà hàng, nơi chị C. làm việc, thấy vợ cũ chụp hình chung với một nhân viên khác, nam bị cáo nảy sinh ghen tuông. Vì vậy, người đàn ông này tìm cách làm nhục, bôi nhọ danh dự của bị hại.

Theo thông tin từ VnExpress, Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ TPHCM) cùng chị Diệp Ngọc C. kết hôn năm 2013 và có 2 người con chung. Sau hơn 1 thập kỷ chung sống, 2 người xảy ra nhiều mâu thuẫn, không còn tìm được tiếng nói chung nên đầu năm 2024, bị cáo và vợ đồng thuận ly hôn.

Biết được sự việc trên, chị C. sợ hãi, hẹn gặp Quân tại quán nước (ở quận 10 cũ) để giải quyết vấn đề. Khi gặp nhau, chị C. yêu cầu chồng cũ để chị sống yên ổn, làm việc để nuôi con, nhưng người đàn ông này phản đối việc vợ cũ tiếp tục làm tại nhà hàng. Lúc này, nam bị cáo giật giỏ xách của vợ cũ, lấy chai nước hoa đập xuống đất rồi tát vào mặt bị hại. Quân bị người dân khống chế, đưa đến công an.

Nghĩ là làm, ngày 15/2/2024, Quân dùng tài khoản Facebook và Zalo của mình để gửi 7 clip, hình ảnh quan hệ tình dục với vợ cũ (tự quay khi còn là vợ chồng) đến fanpage của nhà hàng, quản lý và nhiều nhân viên.

Bị cáo Nguyễn Vũ Quân tại tòa - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, hồi tháng 6, TAND quận 10 (cũ) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Quân một năm tù về hai tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng. Cho rằng hình phạt có phần nghiêm khắc, người đàn ông này kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21/8 vừa qua, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, Quân giữ nguyên kháng cáo và thừa nhận toàn bộ cáo buộc.

Quân khai đã đăng 2-3 clip quan hệ tình dục (trong 7 clip) với chị C. lên mạng xã hội, nhưng đã gỡ bỏ. Mục đích đăng, gửi hình ảnh, clip nhạy cảm với vợ cũ là do ghen tuông, muốn làm nhục bị hại, làm cho chị C. mất danh dự tại nơi làm việc.

Lý giải về việc giật túi xách vợ cũ, Quân khai muốn kiểm tra điện thoại xem chị C. nhắn tin cho ai, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, bị cáo này nói mua đồ cho chị C. và 2 con chung hết 28 triệu đồng, nên lấy cớ đòi lại nhằm mục đích gặp lại người cũ.

Ngoài ra, Quân nói bản thân có sức khỏe yếu, đang điều trị bệnh tim, đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, mong vợ cũ tha thứ, xin HĐXX cân nhắc, xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ở hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, chị C. đều vắng mặt và không yêu cầu bị cáo Quân bồi thường về dân sự.

TAND TPHCM xác định cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Quân về tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng là đúng người, đúng tội, không oan sai. Cấp phúc thẩm xác định tòa sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội vì động cơ đê hèn đối với bị cáo Quân là có thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

TAND TPHCM cho rằng, hành vi của Quân đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác, gây mất trật tự xã hội. Mức án cấp sơ thẩm áp dụng là có căn cứ, phù hợp với tính chất vụ án. Tại phiên phúc thẩm bị cáo không đưa ra tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Đối với việc Quân phát tán các hình ảnh, clip đồi trụy lên mạng xã hội, nhà chức trách nhận thấy chưa đủ yếu tố cấu thành tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.