Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?'

Dù gia cảnh cũng rất nghèo khó nhưng ông Ba Minh đã cưu mang, thương yêu người "vợ nhặt" Thái Thị Giao suốt 11 năm nay. Mới đây con trai bà Giao tìm được mẹ, đã đến tận nơi đón bà về quê, để lại ông Minh ngẩn ngơ thương nhớ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, 29 năm trước bà Thái Thị Giao (69 tuổi) trong một cuộc trốn chạy người chồng vũ phu, đã ôm một người con bỏ đi, để lại 3 con khác ở nhà. Trên hành trình trốn chạy, bị thất lạc con, bà Giao bơ vơ, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và được ông Ba Minh (tên đầy đủ là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) cưu mang.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Ba Minh không nghĩ câu chuyện của ông bà lại nhận được sự chú ý quá lớn từ cộng đồng mạng. Ông kể, chuyện bắt đầu hơn một tuần trước, khi một YouTuber đến địa phương dự đám tang, bà Giao đi bán vé số gặp được và nhờ anh này đăng bài giúp bà tìm lại các con đã thất lạc 29 năm, bà cũng mong các con biết mẹ ruột vẫn còn sống.

Hình ảnh ông Minh gương mặt hiền lành chất phác buồn rượi rượi đứng bên cửa nhìn bà Giao trở về quê đã gây nhiều nỗi trắc ẩn trong cộng đồng mạng. Rất nhiều người vì thương hoàn cảnh của ông đã quyên tiền gửi tặng.

"Lúc đó, tôi chở bà ấy đến đám tang bán vé số rồi tôi chạy xe đi, một lát sau tôi quay lại rước thì bà bảo rằng đã gặp và nói chuyện với cậu YouTuber kia. Biết bà ấy bao nhiêu năm vẫn mong nhớ các con nên tôi chở bà đến gặp cậu YouTuber giúp đỡ. Chỉ trong vài ngày, con cái của bà Giao biết tin mẹ đã đến gặp mẹ rồi đón mẹ lên xe về Nghệ An, rất vội vã", ông Ba Minh bộc bạch.

Ông Ba Minh kể, ngày 15/8, con trai và con dâu bà Giao vào Đồng Tháp đón mẹ. Trước đó, bà Giao sang nhà vợ cũ ông Ba Minh mua thiếu 2 con gà, định nấu cháo đãi các con ăn, nhưng khi mọi người vào, buổi gặp gỡ diễn ra rất chóng vánh. Nồi cháo gà ông Minh định nấu đãi con bà Giao vẫn chưa kịp làm thì bà đã lên xe về quê. Ông Minh ngậm ngùi đem trả lại 2 con gà.

"Từ ngày bà ấy về tôi luôn trông ngóng cuộc gọi nhưng chẳng thấy đâu, tôi gọi thì số máy của bà ấy liên tục bận. Mãi đến trưa nay, bà Giao gọi về khóc với tôi rằng trên mạng nói bà ấy sẽ về ở với tôi vì tôi được cho tiền. Nhưng tôi biết, bà Giao ở với tôi 11 năm qua là tình cảm chân thành, không vụ lợi. Tôi mong mọi người đừng nặng lời với bà ấy.

Hôm nay bà ấy mượn điện thoại gọi cho tôi, bà bảo đợi con gái ở Trung Quốc về sẽ mua cho bà điện thoại mới, khi đó sẽ liên lạc với tôi thường xuyên hơn. Còn chuyện khi nào bà vào đây thăm tôi nữa thì bà ấy không nói", ông Ba Minh buồn bã chia sẻ.

"Tôi muốn ra quê thăm bà Giao nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Ông Ba Minh kể, ông từng có gia đình, có 2 người con trai. Năm con trai út lên 10 tuổi, vợ chồng ông chia tay, ông Minh lên TPHCM làm công nhân ở các công trình xây dựng.

Nước mắt ngày trở về sau 29 năm thất lạc

Còn bà Giao có 4 người con nhưng cuộc hôn nhân không êm ấm. Theo lời bà kể với ông thì ngày đó vì chồng bạo hành, mỗi lần say đều đánh đập triền miên nên bà đưa con gái trốn đi. Không lâu sau bà thất lạc con gái.

Sau đó bà Giao vào TPHCM và gặp một người đàn ông quê Trà Vinh, chung sống với người này hơn 10 năm nhưng không có con. Người chồng này cũng thường xuyên đánh đập bà Giao. "Trước đó, tôi với bà có biết nhau. Bà làm ở quán cơm, tôi làm công trình ở quận 9 cũ. Bà Giao vì không chịu nổi những trận đòn roi nên lại bỏ trốn, gọi điện cầu cứu tôi. Biết hoàn cảnh bà thân cô thế cô, tôi mướn nhà trọ cho bà ở. Tôi đi làm, bà ở nhà lo cơm nước dọn dẹp, cứ thế chúng tôi bên nhau đến 11 năm", ông Ba Minh nhớ lại.

Khi công trình hoàn tất, ông Ba Minh đưa bà Giao đi tiếp những dự án khác, ông làm phụ hồ còn bà theo giúp công việc lặt vặt, thu nhập hai người cộng lại khoảng 700.000 đồng/ngày, đủ trang trải nơi đất khách và dành dụm một ít.

Năm 2021, ông Ba Minh có biểu hiện tai biến nhẹ, tay chân thường run rẩy, sức khỏe kém hơn nên ông cùng bà Giao về Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) chăm sóc, coi vườn thuê, tiền công 5 triệu đồng/tháng.

Tháng 4/2024, ông Ba Minh đưa bà Giao về quê vợ cũ sống, người em vợ cũ thấy hoàn cảnh của ông khó khăn, không có nhà nên bán lại căn nhà nhỏ với giá 15 triệu đồng cho ông ở tạm. Ngôi nhà hơn 10m2, khi về ở ông cất thêm gian bếp và nhà vệ sinh. "Vợ cũ đã có gia đình riêng, biết tôi đưa bà Giao về ở cùng bà không ý kiến gì cả. Các người em bên vợ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều", ông Ba Minh bày tỏ.

Hơn một năm nay, ông Ba Minh cùng bà Giao đi bán vé số. 6h30 mỗi ngày, ông chở bà Giao qua phà Tân Bình, rong ruổi bán vé số ở các địa phương xa như Hồng Ngự, Thanh Bình... cố gắng bán hết 280 tờ vé số. Cuộc sống tuy vất vả nhưng có bà Giao ở bên ông Minh luôn vui.

"Từ ngày bà ấy về quê với chồng con, tôi buồn lắm. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, tôi cũng mong có thời gian tạm biệt bà ấy lâu hơn nhưng không được.

Mới thứ năm vừa rồi tôi lấy 80 tờ vé số bán, nhưng đi tới đâu là nhớ bà tới đó. Tôi không dám bắt xe ra quê gặp bà vì mình lấy tư cách gì bây giờ? Đâu phải chồng đâu...", ông Ba Minh tâm sự.