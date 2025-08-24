Cảnh báo bão số 5 tiến gần: Mưa cực đại 600mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao chưa từng có

Bão số 5 có tên quốc tế là Kajiki đang di chuyển nhanh hướng vào đất liền nước ta. Theo dự báo, bão sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh và có thể đạt cấp 12 trên trên vùng biển Thanh Hóa - Huế vào ngày 25/8.

Theo thông tin từ báo Chính phủ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đây là một cơn bão khá đặc biệt, xuất hiện ngay trên khu vực biển Đông, có cường độ mạnh, di chuyển nhanh và ảnh hưởng trên phạm vi rộng. Tính đến chiều nay, cơn bão đã tăng thêm hai cấp so với sáng nay và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24–36 giờ tới. Theo dự báo của cả cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế, bão số 5 có khả năng đạt cấp 12–13, giật cấp 15–16. Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết có một số mô hình dự báo còn cho thấy cơn bão có thể mạnh hơn khi tiến gần vùng biển ven bờ nước ta. Về mức độ nguy hiểm của cơn bão, ông Khiêm cho biết.

Dự báo cho thấy từ khoảng đêm 24, sẽ xuất hiện một đợt mưa rất lớn tại Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ. Lượng mưa ở vùng tâm bão có thể cục bộ lên tới 600 mm. Khác với các cơn bão trước, lần này lượng mưa không chỉ tập trung ở ven biển mà còn lan rộng tới các khu vực phía Tây. Điều này làm tăng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nguy hiểm không chỉ trong thời điểm bão đang ảnh hưởng mà còn kéo dài một đến hai ngày sau khi bão tan.

Hướng di chuyển của bão số 5, cập nhật tối 23/8 - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới): Dự báo tác động của bão: Sóng biển cao đến 9m Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội. Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội. Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển Vùng ven biển từ Ninh Bình - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,3-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Mưa lớn đến 700mm Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h). Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông; khu vực TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và giông. Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

TIN MỚI: Bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 220km Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

