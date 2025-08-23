Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Đời sống 23/08/2025 21:31

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 (Kajiki) được đánh giá không kém bão số 3 (Yagi) năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ).

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều tối 23/8, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm đưa ra đánh giá và nhận định diễn biến cơn bão số 5 Kajiki đang tiến rất nhanh về phía đất liền miền Trung nước ta. “Chúng tôi đánh giá rằng đây là một cơn bão rất đặc biệt, hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi tác động rất rộng”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Tính đến chiều 23/8, bão đã tăng 2 cấp so với sáng cùng ngày và dự báo tiếp tục tăng trong 24 đến 36 giờ tới. 

Ông Khiêm cũng cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam cũng như quốc tế, đều nhận định khả năng cơn bão số 5 này có thể đạt cường độ cấp 12-13, giật cấp 15-16; cá biệt có mô hình dự báo mức cực đoan hơn, mạnh hơn khi di chuyển vào vùng biển ven bờ của nước ta. 

“Về mức độ nguy hiểm của bão số 5, chúng tôi đánh giá là không kém cơn bão Yagi về gió mạnh và bằng, thậm chí cao hơn, mạnh hơn so với bão Doksuri tháng 10/2017, cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của bão số 5, là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị”, ông Khiêm dẫn chứng. 


Hướng di chuyển của bão số 5, cập nhật tối 23/8 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều nay (23-8), bão số 5 đã mạnh lên cấp 10 (89 - 102km/h), giật cấp 12 - tăng 2 cấp so với sáng nay. "Đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, di chuyển nhanh và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới, khi đi qua vùng biển rất ấm tới 30 độ C, kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh" - ông Khiêm đưa ra phân tích.

Ông Khiêm cho biết dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13 (118 - 149km/h), giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế. Cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn.

"Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được đánh giá không kém bão Yagi năm 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 vốn có đường đi và vùng ảnh hưởng tương tự từng đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ).

Đặc biệt, sự nguy hiểm của bão số 5 không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai như mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Như vậy, bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi" - ông Khiêm nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, ông Khiêm cho biết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 - mức rất lớn - cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (trọng tâm khả năng nhất là Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị).

Do đó, người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xác định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rất lớn) cho các vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị do bão số 5 Kajiki.

