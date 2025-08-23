Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Người dân phát hiện sự việc đã chạy tới hiện trường phát hiện một phụ nữ mang thai đang mắc kẹt bên trong xe.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ tại nạn xảy ra vào khoảng gần 11 giờ ngày 23-8, trên Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, một người phụ nữ mang thai điều khiển xe bán tải bất ngờ tông gãy nhiều cọc tiêu bên đường rồi lao xuống sông, lật ngửa.

Chiếc xe bán tải lao lật ngửa xuống sông - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, phát hiện sự việc, người dân đã tiếp cận xe ô tô, cạy cửa đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu, nằm lật ngửa nằm ở mép sông.

Sau khi được giải cứu ra khỏi xe ô tô, người phụ nữ không bị thương, sức khỏe ổn định.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

