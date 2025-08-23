Bé gái 13 tuổi bị lừa vay 10 triệu xài rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

Đời sống 23/08/2025 17:45

Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan vụ án 'Mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật', đồng thời giải cứu nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai triệt phá một vụ án mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật; đồng thời giải cứu thành công một bé gái bị nhóm đối tượng khống chế, đe dọa tống tiền.

Nạn nhân là em Trần B.N. (SN 2012, trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai). Trước đó, em bị một đối tượng tên “Tuấn Bi” dụ dỗ vay 10 triệu đồng với lãi suất cao, sau đó ép làm tiếp viên để trả nợ. Trong thời gian này, N. còn bị “bán” cho nhiều chủ quán karaoke khác nhau, liên tục bị đánh đập, khống chế.

Khoảng 4h ngày 17/8, N. gọi điện cho mẹ thông báo việc bị chủ quán đánh, dọa bán tiếp cho người khác nếu không trả nợ. Người thân sau đó nhận nhiều cuộc gọi tống tiền, yêu cầu nộp từ 50-60 triệu đồng để chuộc con, đồng thời đe dọa sẽ đưa N. ra Hội An (Đà Nẵng).

Gia đình lập tức trình báo công an. Ngày 21/8, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an TP Đà Nẵng phối hợp.

 

Bé gái 13 tuổi bị lừa vay 10 triệu xài rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke - Ảnh 1
Thời điểm các trinh sát giải cứu nạn nhân, khống chế các nghi phạm liên quan - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng đang có mặt tại xã Duy Vinh. Tổ công tác đã hướng dẫn gia đình hẹn nhóm này đến một quán ăn trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước để “chuộc con”.

Khi các đối tượng xuất hiện và nhận tiền, lực lượng công an lập tức ập vào khống chế, bắt giữ, đồng thời giải cứu an toàn cháu N.

Danh tính 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001, trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009), Phan Văn Hoàng Duy (SN 2010, cùng trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) và Thái Văn Hòa (SN 1987, trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra.

