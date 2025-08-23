Hai bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn ở biển: Một em tử vong, một mất tích

Đời sống 23/08/2025 19:09

Ngày 23/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai cháu nhỏ bị đuối nước khi tắm biển khiến một cháu tử vong, còn một cháu vẫn đang mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 14h ngày 23/8, ba cháu nhỏ gồm: N.P.T. (SN 2016), N.D.K. (SN 2014) và em trai N.D.K (SN 2016) cùng trú tại TDP Quang Trung, xã Hải Tiến ra tắm biển tại khu vực bãi biển thuộc TDP Bắc Sơn, xã Hải Tiến. 

Trong lúc tắm, cháu K. (SN 2016) và cháu T. bị sóng biển cuốn ra xa. Thấy vậy, cháu K. (SN 2014) lập tức chạy lên bờ kêu cứu.  Thấy có người đuối nước, người dân gần đó nhanh chóng lao xuống ứng cứu, đưa được cháu T. lên bờ nhưng cháu đã tử vong. Khi người dân quay lại tìm kiếm thì không còn thấy cháu K. (2016).

Thi thể cháu T. đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. "Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình có người gặp nạn. Đồng thời, huy động lực lượng công an, bộ đội cùng các lực lượng khác khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại”, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết.

Hai bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn ở biển: Một em tử vong, một mất tích - Ảnh 1
Khu vực biển xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/8, có 7 nam sinh từ 14-16 tuổi ở xã Hoằng Sơn (Thanh Hóa) rủ nhau đi xe đạp điện xuống Khu du lịch Flamingo Hải Tiến (thuộc thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) để tắm biển.

Đến khoảng 15h40, trong lúc tắm biển do sóng lớn, em T.M.Đ., N.Đ.T. (SN 2010) và L.V.S. (SN 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ.

Thấy vậy, đội cứu hộ địa phương và người dân tiến hành cứu nạn và đưa được em N.Đ.T. vào bờ an toàn. Riêng hai em T.M.Đ. và L.V.S. bị sóng cuốn mất tích.

 

Tối 21/8, UBND xã Hoằng Tiến cho biết, sau khi nắm được sự việc, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm được một nam sinh.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm em còn lại.

 

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Người dân phát hiện sự việc đã chạy tới hiện trường phát hiện một phụ nữ mang thai đang mắc kẹt bên trong xe.

Xem thêm
Từ khóa:   mất tishc đuối nước tin moi

TIN MỚI NHẤT

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Đời sống 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Sau ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/8/2025, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/8/2025, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Dự đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường bất ngờ

Dự đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Hai bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn ở biển: Một em tử vong, một mất tích

Hai bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn ở biển: Một em tử vong, một mất tích

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Tử vi Chủ Nhật 24/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi Chủ Nhật 24/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TIN MỚI: Bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 220km

TIN MỚI: Bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 220km

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Bé gái 13 tuổi bị lừa vay 10 triệu xài rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

Bé gái 13 tuổi bị lừa vay 10 triệu xài rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới