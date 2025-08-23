Ngày 23/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai cháu nhỏ bị đuối nước khi tắm biển khiến một cháu tử vong, còn một cháu vẫn đang mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 14h ngày 23/8, ba cháu nhỏ gồm: N.P.T. (SN 2016), N.D.K. (SN 2014) và em trai N.D.K (SN 2016) cùng trú tại TDP Quang Trung, xã Hải Tiến ra tắm biển tại khu vực bãi biển thuộc TDP Bắc Sơn, xã Hải Tiến.

Trong lúc tắm, cháu K. (SN 2016) và cháu T. bị sóng biển cuốn ra xa. Thấy vậy, cháu K. (SN 2014) lập tức chạy lên bờ kêu cứu. Thấy có người đuối nước, người dân gần đó nhanh chóng lao xuống ứng cứu, đưa được cháu T. lên bờ nhưng cháu đã tử vong. Khi người dân quay lại tìm kiếm thì không còn thấy cháu K. (2016).

Thi thể cháu T. đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. "Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình có người gặp nạn. Đồng thời, huy động lực lượng công an, bộ đội cùng các lực lượng khác khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại”, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết.

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/8, có 7 nam sinh từ 14-16 tuổi ở xã Hoằng Sơn (Thanh Hóa) rủ nhau đi xe đạp điện xuống Khu du lịch Flamingo Hải Tiến (thuộc thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) để tắm biển.

Đến khoảng 15h40, trong lúc tắm biển do sóng lớn, em T.M.Đ., N.Đ.T. (SN 2010) và L.V.S. (SN 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ.

Thấy vậy, đội cứu hộ địa phương và người dân tiến hành cứu nạn và đưa được em N.Đ.T. vào bờ an toàn. Riêng hai em T.M.Đ. và L.V.S. bị sóng cuốn mất tích.

Tối 21/8, UBND xã Hoằng Tiến cho biết, sau khi nắm được sự việc, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm được một nam sinh.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm em còn lại.

