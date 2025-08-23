Thần Tài ban lộc kể từ ngày 24/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Tâm linh - Tử vi 23/08/2025 17:48

Vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ.

Tuổi Dần

Vận trình người tuổi Dần sẽ tỏa sáng rực rỡ. Người làm công ăn lương thì được cấp trên nâng đỡ, hậu ái, có cơ hội thăng quan tiến chức. Hơn nữa, năng lực của bạn cũng rất ổn nên đồng nghiệp cũng không vì những thành tích của bạn mà ghen tị.

Thủy sinh Mộc bù đắp cho chuyện tình cảm của con giáp may mắn này khá bình yên. Đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia.

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 24/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc không ngừng tăng lên. Sự thịnh vượng và giàu có cùa bạn ai cũng phải ghen tị. Bên cạnh đó, con giáp này gặp được nhiều may mắn, giúp cuộc sống của bạn trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới.

Ngoài ra, Thần Tài hỗ trợ cho các ý tưởng của con giáp này này được bay cao, bay xa. Đôi khi, cuộc sống trở nên rõ ràng, sáng tỏ và khiến cho bản mệnh không còn gì để băn khoăn, vướng mắc nữa. Thế nên đây là ngày để con giáp này giác ngộ và tìm được hướng đi hợp lý cho mình.

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 24/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ đặc biệt trong công việc. Đây là thời điểm tốt để những người tuổi Hợi đầu tư hay bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ. Lộc tiền tài sẽ đến với con giáp này một cách bất ngờ.

Trong khoảng thời gian tới, đường quan lộc của Hợi rất tốt, có nhiều tin vui như thăng chức hay tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Đời sống tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực với những tin vui dồn dập kéo đến.

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 24/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý

3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Đời sống 54 phút trước
Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Tâm sự 57 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Gái ế U30 bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Gái ế U30 bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài ban lộc kể từ ngày 24/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 24/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bé gái 13 tuổi bị lừa vay 10 triệu xài rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

Bé gái 13 tuổi bị lừa vay 10 triệu xài rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Tử vi Chủ Nhật 24/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi Chủ Nhật 24/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Bước qua tuần mới, 3 con giáp vạn sự khởi phát, ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, Phúc Lộc vô biên, sống không lo buồn phiền

Bước qua tuần mới, 3 con giáp vạn sự khởi phát, ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, Phúc Lộc vô biên, sống không lo buồn phiền

Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới