'Ăn Cùng Bà Tuyết' thu gần 230 tỷ đồng/năm trên TikTok Shop, Shopee?

Trong năm qua, hơn 97,1 triệu sản phẩm đồ ăn vặt được tiêu thụ qua các sàn, tăng 24% so với năm trước, đến từ khoảng 320.500 gian hàng, tăng nhẹ 1%.

Theo báo cáo về thị trường đồ ăn vặt trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop do một nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu tổng hợp, trong năm 2025, ngành hàng này đạt doanh thu khoảng 5.816 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2024.

Theo nền tảng dữ liệu, đồ ăn vặt hiện đứng đầu về doanh thu trong nhóm bách hóa - thực phẩm trên thương mại điện tử, chiếm 21,7% thị phần toàn ngành trong năm 2025.

"Ăn Cùng Bà Tuyết" thu gần 100 tỷ đồng trên TikTok Shop, Shopee sau nửa năm

Xét theo từng nhóm sản phẩm, thức ăn khô và đồ hộp dẫn đầu với doanh thu 2.838 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về sản phẩm bánh với hơn 889 tỷ đồng, sản phẩm kẹo đạt hơn 661 tỷ đồng, trong khi quả và hạt sấy khô ghi nhận hơn 304 tỷ đồng.

Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu dẫn đầu trong nhóm đồ chế biến sẵn và đồ khô, đồng thời đứng đầu ngành hàng đồ ăn vặt trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop và Shopee.

Theo dữ liệu của đơn vị trên, trong năm 2025, thương hiệu này đạt doanh thu khoảng 228,6 tỷ đồng, tăng 304% so với năm trước, với hơn 1,9 triệu sản phẩm được bán ra, tăng 208%. Doanh số chủ yếu đến từ sàn TikTok Shop, chiếm hơn 97%. Phần lớn doanh thu của thương hiệu này đến từ các combo hoặc set đồ ăn vặt, chủ yếu nằm trong khoảng giá 100.000-350.000 đồng.

Thương hiệu đồ ăn vặt của bà Tuyết vướng không ít lùm xùm về chất lượng sản phẩm

Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu đồ ăn vặt khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội gắn với hình ảnh "Bà Tuyết" (tên thật là Đỗ Thị Tuyết) cũng là người đại diện thương hiệu.

Thương hiệu này có các sản phẩm như chân gà rút xương, bim bim, đùi gà phô mai... Nhiều sản phẩm đạt hàng trăm nghìn đơn bán thành công trên nền tảng TikTok Shop. Chẳng hạn, combo 10 gói chân gà rút xương giá 125.000 đồng đạt gần 359.000 lượt bán; combo nhiều sản phẩm giá 115.000 đồng đạt hơn 410.000 lượt bán...

Trước đó, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết từng dính ồn ào về chất lượng các sản phẩm sản xuất, kinh doanh. Tháng 4/2025, chân gà rút xương bà Tuyết bị khách hàng phản ánh chưa chín, bốc mùi lạ.

Hay trước đó, hồi tháng 3/2025, một khách hàng phát hiện gói chân gà rút xương Ăn Cùng Bà Tuyết in ngày sản xuất là 9/7, tức 4 tháng sau thời điểm người dùng mua hàng.

Hồi tháng 3/2024, một khách hàng khác cũng phản ánh tìm thấy dị vật trong một sản phẩm của thương hiệu này. Đại diện thương hiệu sau đó phản hồi đã liên hệ người phản ánh xin mẫu để xét nghiệm nhưng không nhận được, do khách đã vứt bỏ.