Trong buổi livestream rạng sáng 14/3, Cửu Thành Mỹ cho biết từng hẹn hò với Điền Hủ Ninh từ năm 2022 và chia tay vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, theo lời cô, con của nam diễn viên với một cô gái khác lại chào đời vào tháng 8/2024, khiến cô nghi ngờ anh đã ngoại tình trong thời gian 2 người còn yêu nhau.

Những ngày gần đây, Điền Hủ Ninh tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị nữ streamer Cửu Thành Mỹ công khai tố cáo chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Để chứng minh mối quan hệ, nữ streamer còn chia sẻ một đoạn video được cho là ghi lại cảnh cả 2 hôn nhau cùng 45 bức ảnh thân mật. Cô cũng cáo buộc nam diễn viên có thái độ lạnh nhạt và cắt đứt liên lạc sau khi trở nên nổi tiếng. Ngoài ra, Cửu Thành Mỹ còn ám chỉ Điền Hủ Ninh hiện có bạn gái mới, được cho là người từng vướng tin đồn tình cảm với anh trước đây.

Trong buổi phát sóng, nữ streamer nhiều lần bày tỏ sự bức xúc, khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình và cho rằng đó là trải nghiệm có thật của bản thân.

Trước những cáo buộc trên, công ty quản lý của Điền Hủ Ninh đã đăng thông báo trên nền tảng Weibo, khẳng định các phát ngôn của Cửu Thành Mỹ là không đúng sự thật và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của nam diễn viên.

Phía công ty cho biết đã ủy quyền cho đội ngũ luật sư thu thập chứng cứ, đồng thời chuẩn bị tiến hành các thủ tục pháp lý đối với hành vi bị cho là xâm phạm danh dự. Thông báo cũng kêu gọi người dùng mạng xã hội ngừng lan truyền những nội dung bị cho là sai sự thật để tránh làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ cũng đặt nghi vấn về tính xác thực của đoạn video mà Cửu Thành Mỹ công bố, cho rằng hình ảnh có dấu hiệu bị chỉnh sửa bằng công nghệ AI.

Điền Hủ Ninh sinh năm 1997, tốt nghiệp Shanghai Theatre Academy và bắt đầu tham gia diễn xuất trong các dự án phim truyền hình cũng như phim chiếu mạng sau khi ra trường như Cạm bẫy ngọt ngào, Mối tình đầu, Người vợ lặng thầm...

Năm 2025, Điền Hủ Ninh trở thành người đầu tiên trong lịch sử Weibo đạt hơn 10 triệu phiếu bầu tại sự kiện Weibo Star Person of the Year, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của anh trên mạng xã hội.