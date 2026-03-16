Nam diễn viên 29 tuổi bị tố ngoại tình và che giấu việc có con riêng

Sao quốc tế 16/03/2026 14:43

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước buổi livestream của blogger Cửu Thành Mỹ, trong đó cô công khai nhiều thông tin liên quan đến mối quan hệ tình cảm với diễn viên Điền Hủ Ninh.

Trong buổi livestream rạng sáng 14/3, Cửu Thành Mỹ cho biết từng hẹn hò với Điền Hủ Ninh từ năm 2022 và chia tay vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, theo lời cô, con của nam diễn viên với một cô gái khác lại chào đời vào tháng 8/2024, khiến cô nghi ngờ anh đã ngoại tình trong thời gian 2 người còn yêu nhau.

 

Để chứng minh mối quan hệ, nữ streamer còn chia sẻ một đoạn video được cho là ghi lại cảnh cả 2 hôn nhau cùng 45 bức ảnh thân mật. Cô cũng cáo buộc nam diễn viên có thái độ lạnh nhạt và cắt đứt liên lạc sau khi trở nên nổi tiếng. Ngoài ra, Cửu Thành Mỹ còn ám chỉ Điền Hủ Ninh hiện có bạn gái mới, được cho là người từng vướng tin đồn tình cảm với anh trước đây.

Trong buổi phát sóng, nữ streamer nhiều lần bày tỏ sự bức xúc, khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình và cho rằng đó là trải nghiệm có thật của bản thân.

Trước những cáo buộc trên, công ty quản lý của Điền Hủ Ninh đã đăng thông báo trên nền tảng Weibo, khẳng định các phát ngôn của Cửu Thành Mỹ là không đúng sự thật và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của nam diễn viên.

Phía công ty cho biết đã ủy quyền cho đội ngũ luật sư thu thập chứng cứ, đồng thời chuẩn bị tiến hành các thủ tục pháp lý đối với hành vi bị cho là xâm phạm danh dự. Thông báo cũng kêu gọi người dùng mạng xã hội ngừng lan truyền những nội dung bị cho là sai sự thật để tránh làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ cũng đặt nghi vấn về tính xác thực của đoạn video mà Cửu Thành Mỹ công bố, cho rằng hình ảnh có dấu hiệu bị chỉnh sửa bằng công nghệ AI.

Điền Hủ Ninh sinh năm 1997, tốt nghiệp Shanghai Theatre Academy và bắt đầu tham gia diễn xuất trong các dự án phim truyền hình cũng như phim chiếu mạng sau khi ra trường như Cạm bẫy ngọt ngào, Mối tình đầu, Người vợ lặng thầm...

Năm 2025, Điền Hủ Ninh trở thành người đầu tiên trong lịch sử Weibo đạt hơn 10 triệu phiếu bầu tại sự kiện Weibo Star Person of the Year, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của anh trên mạng xã hội.

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Diễn viên Chương Tử Di tham dự lễ khai trương cửa hàng flagship của một thương hiệu trang sức tại Sanlitun Taikoo Li, Bắc Kinh, ngày 14/3 với tư cách đại sứ toàn cầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hủ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Vợ và con gái Châu Du Dân hiếm hoi lộ diện cổ vũ

Vợ và con gái Châu Du Dân hiếm hoi lộ diện cổ vũ

TIN MỚI NHẤT

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

Hậu trường 56 phút trước
'Ăn Cùng Bà Tuyết' thu gần 230 tỷ đồng/năm trên TikTok Shop, Shopee?

'Ăn Cùng Bà Tuyết' thu gần 230 tỷ đồng/năm trên TikTok Shop, Shopee?

Tin tức giải trí 1 giờ 2 phút trước
Đang hào hứng chuẩn bị váy cưới, tôi sốc nặng khi chồng thông báo sẽ rước thêm một cô dâu nữa vào nhà

Đang hào hứng chuẩn bị váy cưới, tôi sốc nặng khi chồng thông báo sẽ rước thêm một cô dâu nữa vào nhà

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), 3 con giáp giàu to thắng đậm, Bồ Tát độ trì, ngập trong mưa biển tiền, tương lai xán lạn

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), 3 con giáp giàu to thắng đậm, Bồ Tát độ trì, ngập trong mưa biển tiền, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn?

Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn?

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Cứ ngỡ chồng ghé thăm nhà mỗi ngày là để níu kéo tình cảm, tôi vỡ mộng cay đắng khi biết mục đích thật sự của anh ta

Cứ ngỡ chồng ghé thăm nhà mỗi ngày là để níu kéo tình cảm, tôi vỡ mộng cay đắng khi biết mục đích thật sự của anh ta

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nam diễn viên 29 tuổi bị tố ngoại tình và che giấu việc có con riêng

Nam diễn viên 29 tuổi bị tố ngoại tình và che giấu việc có con riêng

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Dược sĩ Bình và hành trình hơn một thập kỷ nâng tầm vóc trẻ em Việt Nam

Dược sĩ Bình và hành trình hơn một thập kỷ nâng tầm vóc trẻ em Việt Nam

Sức khỏe 2 giờ 4 phút trước
NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

Đời sống 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn?

Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn?

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'