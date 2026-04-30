GS. Đặng Hùng Võ: “Sống tại siêu đô thị bên vịnh kỳ quan là sự thăng hoa về vị thế của người Hà Nội”

Đặng Hùng Võ cho rằng trung tâm Hà Nội đang bị “vắt kiệt” và dần mất đi sức hút

- Thưa Giáo sư, vì sao xu hướng dịch chuyển từ "sống ở trung tâm" sang "sống chất lượng" tại các trung tâm mới đang trở thành tất yếu đối với người Hà Nội?

Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế: lõi di sản Hà Nội đang bị "vắt kiệt" công suất để phục vụ kinh tế mặt phố, khiến hệ thống hạ tầng vốn đã lỗi thời rơi vào tình trạng "ngưỡng mỏi" và xung đột công năng trầm trọng. Khi những hệ lụy như kẹt xe, ô nhiễm và rác thải vượt quá ngưỡng chịu đựng, khái niệm "trung tâm vật lý" dần mất đi sức hút.

Người dân Thủ đô đang trải qua một cuộc chuyển dịch tư duy quan trọng: thay thế "giá trị vị trí" bằng "giá trị sống". Đây là sự lên ngôi tất yếu của tầm nhìn đô thị đa cực, nơi người dân ưu tiên chọn địa bàn sinh sống dựa trên chất lượng hệ sinh thái và sự kết nối thuận tiện.

Việc phát triển các trung tâm mới thực chất là cách "giải nén" thiết yếu cho phố cũ, giúp trả lại cho lõi di sản đúng chức năng là "phòng khách văn hóa" của Thủ đô, thay vì tiếp tục là một "cỗ máy dân sinh" quá tải như hiện nay.

- Giới thượng lưu và tri thức Hà Nội vốn rất khắt khe với sự tiện nghi của trung tâm. Theo ông, đâu là điểm chạm quyết định khiến họ sẵn sàng dịch chuyển ra các siêu đô thị vệ tinh, như Vinhomes Global Gate Hạ Long - được ví như một “Hà Nội mới” bên vịnh kỳ quan?

Giới thượng lưu và trí thức là những người coi trọng cuộc sống tinh thần, gắn bó với di sản Hà Nội - đó là phong cách sống của "kẻ sĩ Hà Thành". Thay đổi tư duy này cũng cần thời gian. Tuy nhiên, có 4 "điểm chạm" có thể khiến họ sẵn sàng dịch chuyển.

Thứ nhất là "chủ quyền thời gian". Với giới tinh hoa, thời gian quý hơn tiền bạc. Ở trung tâm, họ "gần" mọi thứ về khoảng cách nhưng lại "xa" về thời gian di chuyển. Khi các đô thị vệ tinh có hệ thống giao thông kết nối hiện đại giúp rút ngắn thời gian di chuyển trên đường mỗi ngày, họ sẽ thấy rõ lợi thế.

Thứ hai là "đặc quyền riêng tư". Tôi cho rằng giới thượng lưu đang chuyển từ "sang trọng phô trương" sang "sang trọng kín đáo". Ở trung tâm, họ có thể sống trong biệt thự triệu đô nhưng bước ra cửa là khói bụi và sự dòm ngó. Cuộc sống hiện đại cần một hệ sinh thái khép kín, nơi con cái tự đi bộ đến trường quốc tế, nơi sở hữu bến du thuyền riêng - những tiện nghi mà lõi di sản không thể có.

Thứ ba là "di sản mới". Tôi nghĩ giới trí thức không chỉ mua bất động sản, họ mua "tầm nhìn". Sở hữu nhà ở "Hà Nội cũ" là thừa kế quá khứ, còn sở hữu nhà tại đô thị được ví như "Hà Nội mới" là kiến tạo tương lai.

Cuối cùng là "cuộc sống tự do hơn". Điểm chạm quyết định không phải xa hoa mà là tự do - tự do hít thở không khí trong lành, di chuyển bằng Metro hiện đại, sống trong cộng đồng văn minh cùng tần số. Khi kiến tạo được hệ sinh thái tinh hoa, tôi tin rằng người dân Hà Nội sẽ thấy sống ở đó không phải đánh đổi mà là thăng hoa về vị thế.

Ga Hạ Long nằm ngay đối diện Vinhomes Global Gate Hạ Long, giúp cư dân chỉ mất 23 phút để di chuyển đến Hà Nội

23 phút và 2.500 ha sinh thái: Nâng chuẩn sống cho cư dân “Hà Nội mới”

- Theo ông, việc có một nhà ga đường sắt tốc độ cao ngay cạnh nhà sẽ mang lại đặc quyền gì cho cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long?

Trong mô hình TOD, nhà ga là "trái tim" chứ không đơn thuần là trạm dừng. Việc đặt nhà ga đường sắt tốc độ cao ngay nội khu dự án là bước đi đột phá về tư duy đô thị, tạo ra một "phễu" thu hút dòng chảy kinh tế, thương mại và nhân lực.

Theo quy luật TOD, giá trị đất đai tỷ lệ thuận với độ gần nhà ga. Do đó, sự tích hợp hạ tầng này tạo ra sức mạnh tăng giá trị bất động sản cực lớn cho dự án, nhờ hưởng lợi thế kép từ di sản Vịnh Hạ Long và hạ tầng giao thông quốc gia.

Tôi đặc biệt chú ý đến con số 23 phút - bởi đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa việc "nén không gian - thời gian". Trong đô thị học, khoảng cách được đo bằng thời gian thay vì chiều dài vật lý. 23 phút di chuyển tiện nghi trên tàu cao tốc ngắn hơn nhiều so với 45 phút chen chúc trong nội đô, giúp phá vỡ hoàn toàn định kiến về địa lý.

Đặc biệt, 23 phút còn tạo ra một "vùng đệm thời gian" lý tưởng. Khoảng thời gian này đủ nhanh để kết nối công việc, nhưng cũng đủ để một trí thức kịp chuyển trạng thái từ áp lực công sở sang sự thư thái của không gian sống xanh. Đây chính là yếu tố quyết định giúp xóa bỏ rào cản về khoảng cách tâm lý cho cư dân khi dịch chuyển ra ngoài trung tâm.

2.500 ha cây xanh, mặt nước cùng "vốn tự nhiên" từ vịnh di sản giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long

- Nhiều người Hà Nội dịch chuyển khỏi lõi trung tâm với mục đích chính là để được sống trong không gian sống xanh, dưỡng lành. Ông đánh giá thế nào về giá trị của hạ tầng sinh thái của Vinhomes Global Gate Hạ Long với 2.500 ha cây xanh, mặt nước cũng như địa thế độc nhất vô nhị ngay cạnh di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long?

Đó không chỉ là con số ấn tượng, mà là một bước ngoặt về chiến lược "vốn tự nhiên".

Trước hết, 680 ha mặt nước của hồ Lagoon và 620 ha công viên rừng ở đây không phải "vườn hoa" để trang trí. Chúng vừa là bộ lọc không khí, điều hòa nhiệt độ khổng lồ giúp triệt tiêu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, vừa là sự nối dài tự nhiên của hệ sinh thái di sản. Cư dân không chỉ sống cạnh di sản mà thực sự sống "trong" một hệ sinh thái tương thích sinh học với kỳ quan thế giới.

Trong tâm lý học đô thị có khái niệm "Biophilia" - bản năng yêu thiên nhiên - giải thích tại sao con người trở nên sáng tạo và bình an hơn khi tiếp xúc với mặt nước và cây xanh. Việc tiếp cận 2.500 ha không gian xanh giúp phục hồi khả năng tập trung và giảm stress nhanh gấp nhiều lần so với đô thị thuần bê tông.

Đặc biệt, sống trong đô thị có quy mô sinh thái ngang tầm quốc tế còn tạo nên niềm tự hào nội tại. Tâm thế của cư dân lúc này không còn là "người mua nhà" mà là "người bảo tồn di sản" - đó chính là tâm thế "chủ nhân di sản".

Chúng ta đang kiến tạo một hình thái định cư mà ở đó "hạ tầng cứng" phục vụ nhu cầu đi lại, còn "hạ tầng sinh thái" phục vụ nhu cầu hạnh phúc. Khi tâm thế con người được đặt giữa sự giao thoa của di sản thế giới và di sản đô thị, họ sẽ sống một cuộc đời có chiều sâu hơn. Đó chính là giá trị vô hình nhưng đắt giá nhất của một đô thị tầm cỡ như Vinhomes Global Gate Hạ Long.

- Xin cảm ơn Giáo sư!