Gần 1.000 chiến binh bùng nổ tại sự kiện kick-off dự án Eurowindow Light City

Sự kiện với chủ đề Light Up The Legacy đánh dấu cột mốc khởi động mạnh mẽ, chinh phục thị trường của khu đô thị Eurowindow Light City. Tại sự kiện, đội ngũ chiến binh kinh doanh đã hội tụ đông đủ, cùng truyền lửa, tiếp thêm động lực và lan tỏa tinh thần quyết tâm đưa dự án trở thành điểm sáng mới của thị trường bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, tiết mục key moment “Light Up the Legacy” bùng nổ với công nghệ laser mapping kết hợp múa tương tác, tái hiện sống động các họa tiết mang tính biểu tượng của văn hóa Đông Sơn như: trống đồng, chim Lạc, ngọn lửa… khéo léo tôn lên những lợi điểm khác biệt của dự án, từ đó khơi dậy niềm tin, hy vọng về một Thành phố Ánh sáng rực rỡ, thịnh vượng bên bờ sông Mã.

Lấy hình tượng chim Tiên dẫn lối, hành trình “Thắp sáng di sản” đi qua Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam, Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất và các phân khu, khám phá những điểm nhấn nổi bật của dự án.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án khéo léo truyền tải, thể hiện những “điểm cộng” đắt giá của dự án.

Không chỉ thăng hoa cảm xúc, sự kiện còn tiếp thêm động lực, khí thế quyết tâm cho đội ngũ chuyên viên kinh doanh. Chuyên gia Trần Quang Mạnh đã chia sẻ nhiều thông tin chuyên sâu về thị trường, dự án và sản phẩm, giúp các “chiến binh” thêm vững tin, sẵn sàng lan tỏa những giá trị thực, bền vững của Eurowindow Light City tới khách hàng, nhà đầu tư.

“Eurowindow Light City được định hướng phát triển trở thành khu đô thị xanh, cao cấp, quy hoạch đồng bộ hạ tầng và tiện ích tại Thanh Hóa. Dự án chú trọng kiến tạo không gian sống chất lượng với hệ thống cảnh quan xanh, tiện ích đa dạng cùng quy hoạch bài bản. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho cư dân mà còn mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường bất động sản Thanh Hóa đang phát triển mạnh mẽ” - chuyên gia nhấn mạnh tại sự kiện.

Chuyên gia bất động sản cập nhật thông tin chuyên sâu về thị trường, dự án tại sự kiện.

Eurowindow Light City do Eurowindow Holding phát triển với điểm nhấn nổi bật là Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam và Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất, tái hiện di sản văn hóa Đông Sơn. Tất cả được trình diễn bằng công nghệ chiếu sáng hiện đại hàng đầu thế giới, tạo nên một không gian giàu cảm hứng, đậm bản sắc di sản.

Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City tọa lạc tại phường Nguyệt Viên – trung tâm phát triển mới của thủ phủ Thanh Hóa, sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông Mã kết nối với trung tâm hành chính tỉnh qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, trung tâm thương mại…

Tại Eurowindow Light City, định hướng phát triển khu đô thị xanh được đặt làm trọng tâm trong toàn bộ quy hoạch.

Bên cạnh hệ thống cây xanh và mặt nước quy mô lớn, dự án còn chú trọng sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Hệ thống cửa hộp kính kết hợp kính an toàn và kính cản nhiệt Eurowindow giúp hạn chế tiếng ồn, giảm hấp thụ nhiệt từ bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng cho không gian sống. Đây cũng là khu đô thị tiên phong tại Thanh Hóa sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đèn sân vườn, đèn tường tại các căn biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng. Ngay cả khi địa phương xảy ra sự cố mất điện, khu đô thị vẫn sáng đèn.

Khu đô thị ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể sử dụng để tưới cây. Ngoài ra, Eurowindow Light City còn đầu tư hệ thống thu gom rác thải thông minh sử dụng năng lượng mặt trời. Các thùng rác được tích hợp cơ chế tự động đóng mở và nén rác, đồng thời gửi tín hiệu về trung tâm khi đầy, giúp việc thu gom được thực hiện kịp thời, hạn chế mùi và giảm thiểu ô nhiễm không khí. Điều này góp phần tiết kiệm tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.

Eurowindow Light City sở hữu gần 200 tiện ích đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu cho cư dân. Bên cạnh đó, dự án gây ấn tượng mạnh khi mang dấu ấn 7 phong cách kiến trúc tạo nên tổng thể hài hòa, đa sắc thái.

Phân khu Ánh Trăng và Ánh Sao mang hơi thở kiến trúc Ý, Hy Lạp phóng khoáng. Phân khu Bình Minh gợi ấn tượng với không gian gần gũi thiên nhiên, thấm đẫm tinh thần thiền định Nhật Bản. Phân khu Ánh Sáng dành cho những ai say mê vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển Pháp, trong khi phân khu Cầu Vồng tái hiện sự sang trọng của kiến trúc Tân cổ điển. Phân khu Mặt Trời ghi dấu bằng phong cách Đông Dương tinh tế. Đặc biệt, phân khu Hừng Đông gây ấn tượng với Art Decor thời thượng, phản ánh tinh thần năng động của thời đại mới.

Khép lại sự kiện kick-off đầy cảm hứng, thổi bùng tinh thần quyết tâm, đội ngũ chiến binh kinh doanh Eurowindow Light City đã sẵn sàng tăng tốc, chinh phục thị trường, đưa dự án Thành phố Ánh sáng bên bờ sông Mã nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của bất động sản Thanh Hóa.

Dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, năng động, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những khách hàng và nhà đầu tư nhạy bén trong giai đoạn thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.