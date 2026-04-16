Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe

Thành phần dinh dưỡng của măng tây khá phong phú với các Vitamin A, C, E, K và B - B1, B2, B3 (niacin), B5 và Vitamin B6, cũng như choline, một chất dinh dưỡng liên quan đến vitamin.

Măng tây được biết đến như một trong số những thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cơ thể. Một trong những lợi ích điển hình của măng tây có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm mức cholesterol và thậm chí giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Nhưng sự thật về dinh dưỡng tuyệt vời của măng tây không chỉ dừng lại ở đó. Măng tây cũng cung cấp flavonoid, chất xơ, protein và axit folic (rất hữu ích trong việc gặt hái những lợi ích của vitamin B12 và trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu mới). Và nó chứa rất nhiều khoáng chất - canxi, sắt, kẽm, magiê, đồng, selen, phốt pho và kali.

Măng tây có thể giúp giảm cân

Măng tây không chỉ có hàm lượng chất béo và calo thấp (32 calo trên một khẩu phần), mà còn chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, là một lựa chọn tốt nếu như bạn đang cố gắng giảm cân. Vì cơ thể tiêu hóa chất xơ chậm nên giúp cho bạn cảm thấy no giữa các bữa ăn. Hãy kết hợp nó với một quả trứng luộc chín: sự kết hợp giữa măng tây giàu chất xơ với protein của trứng sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Ngoài lợi ích bảo vệ da, chất glutathione có trong măng tây còn có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ chữa trị các bệnh ung thư. Saponin được tìm thấy trong chồi măng tây cũng có khả năng gây chết tế bào ung thư, ngăn ngừa khối u phát triển. Nhờ đó, ăn nhiều măng tây sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan.

Bảo vệ thị lực

Vitamin A trong măng tây rất cần thiết giúp cho thị lực khỏe mạnh. Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, loại “rau hoàng đế” này còn bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của các gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, măng tây còn chứa acid amin glutathione giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như quáng gà hay đục thủy tinh thể.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Potassium (kali) và folate dồi dào trong măng tây giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim khỏe mạnh. Chất xơ có trong măng tây cũng giúp đào thải các chất cholesterol dư thừa trong máu. Ngoài ra do chứa nhiều rutin, nên thực phẩm này còn có tác dụng giúp bảo vệ mao mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn.

Một số trường hợp cần lưu ý khi dùng măng tây

Người bị bệnh gút: Măng tây chứa nhiều purin, có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Người bị bệnh gút hoặc những người dễ bị sỏi thận nên tránh ăn măng tây vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Người bị dị ứng: Những người bị dị ứng với các loài thuộc họ loa kèn (bao gồm măng tây) nên tránh ăn măng tây để ngăn ngừa phản ứng dị ứng.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS): Măng tây chứa fructan, một loại carbohydrate có thể gây đầy hơi và khó chịu ở những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Người đang dùng thuốc làm loãng máu: Măng tây giàu vitamin K, có thể tương tác với các loại thuốc làm loãng máu như warfarin. Những người đang dùng các loại thuốc này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung măng tây vào chế độ ăn uống.