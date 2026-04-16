Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 16/04/2026 05:00

Măng tây không chỉ đơn thuần là một loại rau ăn mà còn có nhiều công dụng với sức khỏe nhờ vào các chất dinh dưỡng và khả năng giảm viêm, làm chậm lão hóa...

Măng tây được biết đến như một trong số những thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cơ thể. Một trong những lợi ích điển hình của măng tây có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm mức cholesterol và thậm chí giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng của măng tây khá phong phú với các Vitamin A, C, E, K và B - B1, B2, B3 (niacin), B5 và Vitamin B6, cũng như choline, một chất dinh dưỡng liên quan đến vitamin.

Nhưng sự thật về dinh dưỡng tuyệt vời của măng tây không chỉ dừng lại ở đó. Măng tây cũng cung cấp flavonoid, chất xơ, protein và axit folic (rất hữu ích trong việc gặt hái những lợi ích của vitamin B12 và trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu mới). Và nó chứa rất nhiều khoáng chất - canxi, sắt, kẽm, magiê, đồng, selen, phốt pho và kali.

Công dụng của măng tây đối với sức khỏe

Măng tây có thể giúp giảm cân

Măng tây không chỉ có hàm lượng chất béo và calo thấp (32 calo trên một khẩu phần), mà còn chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, là một lựa chọn tốt nếu như bạn đang cố gắng giảm cân. Vì cơ thể tiêu hóa chất xơ chậm nên giúp cho bạn cảm thấy no giữa các bữa ăn. Hãy kết hợp nó với một quả trứng luộc chín: sự kết hợp giữa măng tây giàu chất xơ với protein của trứng sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng.

Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngăn ngừa ung thư

Ngoài lợi ích bảo vệ da, chất glutathione có trong măng tây còn có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ chữa trị các bệnh ung thư. Saponin được tìm thấy trong chồi măng tây cũng có khả năng gây chết tế bào ung thư, ngăn ngừa khối u phát triển. Nhờ đó, ăn nhiều măng tây sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan.

Bảo vệ thị lực

Vitamin A trong măng tây rất cần thiết giúp cho thị lực khỏe mạnh. Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, loại “rau hoàng đế” này còn bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của các gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, măng tây còn chứa acid amin glutathione giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như quáng gà hay đục thủy tinh thể.

Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Potassium (kali) và folate dồi dào trong măng tây giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim khỏe mạnh. Chất xơ có trong măng tây cũng giúp đào thải các chất cholesterol dư thừa trong máu. Ngoài ra do chứa nhiều rutin, nên thực phẩm này còn có tác dụng giúp bảo vệ mao mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn.

Một số trường hợp cần lưu ý khi dùng măng tây

Người bị bệnh gút: Măng tây chứa nhiều purin, có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Người bị bệnh gút hoặc những người dễ bị sỏi thận nên tránh ăn măng tây vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Người bị dị ứng: Những người bị dị ứng với các loài thuộc họ loa kèn (bao gồm măng tây) nên tránh ăn măng tây để ngăn ngừa phản ứng dị ứng.

Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS): Măng tây chứa fructan, một loại carbohydrate có thể gây đầy hơi và khó chịu ở những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Người đang dùng thuốc làm loãng máu: Măng tây giàu vitamin K, có thể tương tác với các loại thuốc làm loãng máu như warfarin. Những người đang dùng các loại thuốc này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung măng tây vào chế độ ăn uống.

Được mệnh danh là rau "Hoàng gia", măng tây có 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Được mệnh danh là rau "Hoàng gia", măng tây có 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Măng tây được biết đến như một món ăn có phương pháp chế biến đơn giản nhưng hàm lượng dinh dưỡng cũng như hàm lượng các hợp chất dược lý cao. Sử dụng măng tây mang có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hô hấp, chống viêm...

Xem thêm
Từ khóa:   măng tây lợi ích của măng tây dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này