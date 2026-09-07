Không ngờ loại quả mọc dại khắp nơi lại có nhiều công dụng bất ngờ

Quả chùm ruột với vị chua thanh đặc trưng xen lẫn chút chát nhẹ, chùm ruột không chỉ là món ăn vặt khoái khẩu mà còn là một vị thuốc dân gian giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Chùm ruột còn có tên gọi khác là tầm ruộc, tầm duột hay chùm giuột. Trong khoa học người ta gọi loài cây này là Phyllanthus acidus, thuộc họ thầy dầu.Chùm ruột còn có tên gọi khác là tầm ruộc, tầm duột hay chùm giuột. Trong khoa học người ta gọi loài cây này là Phyllanthus acidus, thuộc họ thầy dầu. Ảnh minh họa: Internet Nơi đầu tiên chùm ruột được tìm thấy là ở xứ Madagascar, một quốc đảo nằm tại Ấn Độ Dương. Ngày nay chùm ruột mọc hoang ở nhiều nơi và được trồng rộng rãi bởi người dân ở các quốc gia thuộc khu vực nhiệt đới châu Á như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Philippines và đảo Mangat. Tại Việt Nam chùm ruột được nhiều gia đình trồng làm cảnh hoặc làm cây ăn quả, làm mứt.

Chùm ruột phát triển nhanh ở những vùng có khí hậu nhiệt đới, ánh nắng chan hòa, nhân giống bằng cách gieo hạt trên đất có tính chất tơi xốp và khả năng thoát nước nhanh. Đây là một loại thực vật thân nhẵn, nhỏ, cao trung bình từ 4 - 6cm, chiều cao tối đa là 10cm. Cành non có màu sắc xanh nhạt, khi lá cũ rụng đi sẽ để lại sẹo trên thân cây. Rễ cây mọc rất khỏe, ăn sâu và lan rộng dưới lòng đất. Lá chùm rây mềm mỏng, mặt trên màu xanh nhạt, mặt dưới nhạt hơn, nhọn ở đầu phiến lá. Hoa có kích thước nhỏ, màu đỏ tụ thành từng cụm từ 4 - 7 bông ở kẽ lá. Trên một cây có thể mọc cả hoa cái lẫn hoa đực.

Quả của cây chùm rây mọc tụ thành từng chùm, bên ngoài vỏ màu xanh khi non, vàng nhạt hoặc mờ đục giống sáp khi chín, đường kính trung bình mỗi quả khoảng 5mm. Trung tâm của mỗi quả có một hạt to và cứng. Ảnh minh họa: Internet Công dụng của quả chùm ruột Tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa mạnh mẽ: Hàm lượng vitamin C dồi dào trong chùm ruột đóng vai trò kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, củng cố "hàng rào" miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Nhờ đó, ăn chùm ruột thường xuyên giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như cảm cúm, ho và viêm họng. Các chất chống oxy hóa đi kèm cũng hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tác hại của stress oxy hóa. Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón: Lượng chất xơ tự nhiên cùng các axit hữu cơ trong chùm ruột giúp kích thích tuyến nước bọt và tiết dịch vị dạ dày, tạo cảm giác thèm ăn và ăn ngon miệng hơn. Đồng thời, chất xơ kích thích nhu động ruột vận hành trơn tru, làm mềm phân, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, khó tiêu và táo bón kinh niên. Tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp: Chùm ruột chứa hàm lượng kali đáng kể - khoáng chất quan trọng giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, hỗ trợ thư giãn mạch máu và điều hòa huyết áp. Ngoài ra, các hợp chất flavonoid trong loại quả này còn ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, giảm tích tụ cholesterol xấu (LDL) và duy trì sức khỏe hệ tim mạch bền vững. Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ giảm cân và tái tạo làn da khỏe đẹp: Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, chùm ruột là thực phẩm lý tưởng cho người đang ăn kiêng. Vitamin C dồi dào trong quả còn kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làm mờ thâm nám, duy trì độ đàn hồi cho da, chống lão hóa sớm và mang lại làn da sáng mịn rạng rỡ. Kháng viêm, giảm đau nhức và bảo vệ răng miệng: Các hoạt chất chống viêm sinh học trong chùm ruột hỗ trợ làm dịu các vùng sưng viêm nhẹ trên cơ thể như đau khớp hoặc viêm họng. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của nước ép chùm ruột cũng giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng và giảm tình trạng chảy máu chân răng.

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