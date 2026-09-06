Chia buồn với 3 con giáp dính nạn TAM TAI, tương lai khốn khó do sự nghiệp không thuận lợi, dễ mất tiền oan trong nửa cuối tháng 9 dương lịch

Trong nửa cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Mão cần tập trung hơn vào công việc và các kế hoạch hiện tại. Con giáp này dễ bị phân tâm vì những vấn đề xảy ra xung quanh cho dù nó vốn không hề liên quan đến bản mệnh. Điều đó chỉ khiến bản mệnh tốn thêm thời gian vào những việc vô bổ trong khi nhiệm vụ vẫn còn dang dở.

Đường tài lộc trong ngày cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do thiếu kiên nhẫn nên bản mệnh dễ để cơ hội vụt qua trước mắt, đáng lẽ sẽ thu được tiền bạc về tay thì cuối cùng lại rơi vào túi người khác, chỉ để lại sự tiếc nuối mà không thay đổi được gì. Bản mệnh nên coi như đây là bài học để không bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Con giáp tuổi Thìn

Trong nửa cuối tháng 9 dương lịch, công việc của tuổi Thìn sẽ không được thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong nửa cuối tháng 9 dương lịch, con giáp tuổi Ngọ khá thận trọng trong từng bước mà bạn tiến hành trong hôm nay khi xuất hiện Tương Hại. Chính vì thế mà bạn chỉ cần đảm bảo an toàn cho mọi việc mình đã lên kế hoạch cũng đã được xem là thành công lắm rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Quan gây ra trở ngại khá lớn cho tuổi Ngọ khiến bạn nghĩ rằng mình không thể vượt qua. Nhưng thực ra khi bạn thay đổi suy nghĩ, tin vào khả năng của mình thì cũng là lúc bạn tìm được giải pháp, thế nên đừng giới hạn bản thân vì bất cứ điều gì cả.

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