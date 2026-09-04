Loại rau giá rẻ bán đầy chợ Việt không ngờ có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Trong Đông y, rau cải cúc có vị cay, ngọt. Thành phần tinh dầu kết hợp với chất xơ hỗ trợ đào thải các loại khí dư thừa trong dạ dày, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tạo cảm giác thèm ăn, đồng thời giúp nhuận tràng. Vị thanh, mát ngon và lành tính của rau có tác dụng tốt đến hệ thần kinh, trí não, rất thích hợp với người mắc bệnh mạch vành, huyết áp cao, phụ nữ sau sinh. Những người đang gặp vấn đề về tiêu hóa như lạnh bụng, tiêu chảy thì không nên ăn.

Những bộ phận của cây cải cúc có thể sử dụng được gồm lá và cả thân non. Cải cúc có vị đắng nhẹ, mùi thơm đặc trưng của rau cải cúc. Cải cúc tươi có thể được sử dụng cho bánh mì sandwich và salad hoặc cải cúc tươi nấu canh hay dùng trong các món lẩu. Đối với nấu ăn, cải cúc có rất nhiều công dụng, đó là lý do tại sao loại rau này rất phổ biến ở châu Á. Chúng có thể được ngâm, chiên trong bột tempura, xào, hấp hoặc nấu trong súp và món hầm được thêm vào gần cuối quá trình nấu ăn để tránh quá chín. Ở Nhật Bản, một loại dưa chua gọi là Kikumi được làm từ những cánh hoa, họ cũng nhúng hoa vào rượu sake và ăn như một loại rượu vang.

Rau cải cúc rất giàu kali và các hợp chất chống oxy hóa có khả năng làm giãn mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch và thúc đẩy đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Việc thường xuyên bổ sung rau cải cúc vào chế độ ăn giúp ổn định chỉ số huyết áp, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp và giảm nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

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Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ dồi dào cùng chất nhầy tự nhiên trong rau cải cúc giúp kích thích nhu động ruột, tăng cường quá trình co bóp và di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa. Nhờ đó, loại rau này hỗ trợ làm mềm phân, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón, đầy bụng, khó tiêu và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Với lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, rau cải cúc là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn giảm cân và giữ dáng. Chất xơ trong rau cải cúc làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn duy trì cảm giác no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa bữa mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ vi chất cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Rau cải cúc là nguồn cung cấp dồi dào carotenoids và vitamin A - những dưỡng chất vàng cho sức khỏe đôi mắt. Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào võng mạc khỏi tác hại của gốc tự do và ánh sáng xanh, ngăn ngừa tình trạng khô mắt, mỏi mắt cũng như giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi.

Tác dụng phụ và lưu ý khi sử dụng

Dù được đánh giá là lành tính, cải cúc có tính mát nên những người có tỳ vị yếu, dễ tiêu chảy hoặc mắc rối loạn tiêu hóa mạn tính nên hạn chế ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn sống hoặc ăn muộn vào buổi tối. Người dùng nên chế biến chín và kết hợp với thực phẩm có tính ấm để giúp cân bằng cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cải cúc là loại rau mang lại sự hòa hợp giữa giá trị dinh dưỡng và dược tính. Với khả năng hỗ trợ hô hấp, an thần, bảo vệ tim mạch và làm ấm cơ thể, đây là thực phẩm nên có trong bữa ăn để nâng cao sức khỏe một cách tự nhiên và hiệu quả.