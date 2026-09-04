Cậu bé đau bụng rồi nôn mửa, bác sĩ đã lấy ra thứ bất ngờ bên trong khiến ai cũng sốc

Các bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân ở Tiruvannamalai, Ấn Độ, đã thành công lấy ra 23 đồng xu 5 rupee và nhiều vật dụng khác, bao gồm kìm cắt móng tay, dây chuyền, bùa hộ mệnh và các vật thể giống như quả hạch, từ dạ dày của một cậu bé 16 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.
Video 04:00 04/09/2026

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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