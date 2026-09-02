Đây là có loại rau có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này hạn chế ăn

Dinh dưỡng 02/09/2026 11:30

Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào. Tuy nhiên, ăn nhiều chúng có thể gây tác hại.

Rau muống không chỉ là một loại rau bình dân dễ tìm, dễ chế biến mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng phong phú với nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Đây là có loại rau có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này hạn chế ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Những trường hợp không nên sử dụng rau muống

Người bị mắc bệnh gout, bệnh thận hoặc huyết áp cao

Đối với những người mắc bệnh gout, bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu do sỏi thận hoặc bị cao huyết áp, việc ăn rau muống có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. 

Người mắc bệnh sỏi thận

Rau muống chứa một lượng lớn oxalate do vậy khi được hấp thụ vào cơ thể, có thể dễ dàng kết tủa ở thận gây hình thành sỏi. Những người bị sỏi thận, viêm nhiễm đường tiết niệu do suy thận, nên hạn chế ăn rau muống do thành phần chứa nhiều muối khoáng, canxi và kali. Tuyệt đối không nên tiêu thụ quá nhiều rau muống trong chế đăn hàng ngày. Thay vào đó người bị sỏi thận nên tìm kiếm các loại rau khác có ít oxalate để thay thế và đảm bảo sự cân đối và đa dạng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. 

Đây là có loại rau có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này hạn chế ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người có vết thương h

Những người có vết thương hđang trong quá trình điều trị y khoa, bao gồm cả điều trị nội khoa và ngoại khoa, cũng nên hạn chế tiêu thụ rau muống. Điều này bởi vì rau muống có thể kích thích sự tăng trưởng tế bào và gây ra hiện tượng sẹo lồi trên da, điều mà không mong muốn. 

Người mắc bệnh về xương khớp

Ngoài ra, những người mắc các bệnh xương khớp nên hạn chế tiêu thụ rau muống, vì rau này có thể làm tăng đau nhức và viêm nhiễm trong các vùng bị tổn thương.

Những lưu ý khi ăn rau muống

Đđảm bảo sức khỏe và hấp thụ tốt nhất các dưỡng chất từ rau muống, bạn cần lưu ý một số điều sau: 

Đây là có loại rau có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này hạn chế ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn rau sống: Rau có thể chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng, vì vậy nên nấu chín trước khi ăn đđảm bảo an toàn.

Người bị gout hoặc sỏi thận nên hạn chế ăn: Như đã đề cập, rau muống có thể làm tăng axit uric và oxalat trong cơ thể, gây hại cho người có bệnh lý về thận và khớp.

Không ăn rau muống khi đang uống thuốc Tây: Nếu đang sử dụng thuốc điều trị bệnh, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn rau để tránh tương tác thuốc không mong muốn.

Chọn mua rau muống sạch, không nhiễm hóa chất: Rau trồng ở ao hồ ô nhiễm hoặc sử dụng thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng có thể gây hại cho sức khỏe. Hãy chọn rau hữu cơ hoặc từ nguồn đáng tin cậy.

Cải bẹ xanh - Loại rau dân dã có nhiều công dụng không phải ai cũng biết

Cải bẹ xanh - Loại rau dân dã có nhiều công dụng không phải ai cũng biết

Cải bẹ xanh - loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách hoặc dùng quá nhiều, loại rau này cũng có thể gây một số tác dụng phụ.

Xem thêm
Từ khóa:   rau muống công dụng của rau muống dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 3 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 3 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe