Kha Chấn Đông hẹn hò, danh tính đàng gái gây bất ngờ

Sao quốc tế 16/04/2026 15:04

Vào ngày 15/4, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin tài tử Kha Chấn Đông đang hẹn hò với nữ idol Shuhua (Diệp Thư Hoa) của nhóm i-dle. Được biết cặp đôi đã hẹn hò bí mật từ năm 2014, Shuhua đã về ra mắt nhà Kha Chấn Đông và được mẹ bạn trai khen ngợi có tính cách tốt.

Shuhua - thành viên nhóm (G)I-DLE - đang hẹn hò Kha Chấn Đông, tờ Line Today đưa tin. Theo truyền thông, cả 2 hẹn hò hơn một năm và đã gặp gỡ cha mẹ đối phương.

Mẹ của Kha Chấn Động thậm chí khen ngợi Shuhua và nói cô "hào phóng, xinh đẹp và lễ phép". Tuy nhiên, 2 người không thể công khai mối quan hệ vì lo ngại phản ứng của người hâm mộ và lệnh cấm hẹn hò đối với các nhóm nhạc Kpop. Cả 2 ngôi sao đều chưa chính thức lên tiếng về những tin đồn này.

 

Người đại diện của Kha Chấn Đông tuyên bố: "Công ty chưa nghe thấy bất cứ điều gì về việc này và không thể phản hồi những tin đồn vô căn cứ, xin cảm ơn".

Tin đồn về mối quan hệ giữa Shuhua và Kha Chấn Đông bắt nguồn từ 2024. Thời điểm đó, Kha Chấn Đông tổ chức tiệc sinh nhật. Shuhua không có bất cứ mối liên hệ công việc nào với nam diễn viên nhưng vẫn có mặt tại bữa tiệc. Sau đó, Shuhua đăng lời bài hát lên mạng xã hội với dòng chữ: "Này, em yêu anh".

Shuhua là em út của nhóm nhạc (G)I-DLE. (G)I-DLE được Cube Entertainment thành lập năm 2018. Nhóm hiện có 5 thành viên: Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi và Shuhua. Nhóm có nhiều bài hát nổi tiếng như Tomboy, Queencard, Nxde… Tuy nhiên, nhóm nhiều lần gây tranh cãi bởi lời hài hát hoặc trang phục, vũ đạo được cho là quá sexy.

Shuhua sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng lại bị đặt dấu hỏi về tài năng. Nữ idol thường mắc lỗi sân khấu, giọng hát yếu... Cũng bởi giọng hát và phát âm kém, Shuhua thường chỉ hát vài giây hoặc những đoạn không rõ lời, vô nghĩa trong các bài hát của (G)I-DLE. Nữ ca sĩ còn có những phát ngôn gây tranh cãi.

Kha Chấn Đông sinh năm 1991, nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao Giải Kim Mã lần thứ 48 nhờ vai chính trong phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.

Tháng 8/2014, Kha Chấn Đông từng vướng ồn ào. Sau đó, anh dừng hoạt động suốt thời gian dài và dần trở lại vài năm sau đó.

Mạng xã hội Weibo hiện xôn xao trước nghi vấn tình ái giữa nam diễn viên Kha Chấn Đông và Shuhua (Diệp Thư Hoa, thành viên nhóm (G)I-DLE).

