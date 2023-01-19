Diễn biến sức khỏe mới nhất của Kha Chấn Đông sau tai nạn phim trường

Sao quốc tế 19/01/2023 15:25

Sau tai nạn nghiêm trọng, Kha Chấn Đông đang chờ vết thương lành lại hoàn toàn để có bước xử lý tiếp theo nếu quá trình phục hồi không như mong đợi.

Vào ngày 19/1, ETtoday đưa tin, về mức độ phục hồi chấn thương của Kha Chấn Đông sau vụ bị máy bay không người lái đâm trúng mặt, phải khâu 30 mũi. Cụ thể, người đại diện của nam diễn viên - Jessica chia sẻ vết thương và trạng thái tâm lý của Kha Chấn Đông đã được cải thiện đáng kể.

Hiện tại, nam diễn viên và đoàn đội đang chờ vết thương lành lại hoàn toàn để có bước xử lý tiếp theo nếu quá trình phục hồi không như mong đợi.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên trang cá nhân, Kha Chấn Đông hy vọng gương mặt có thể phục hồi như ban đầu, không để lại sẹo vĩnh viễn. Tài tử xứ Đài cho biết biến cố khiến anh tổn thương về thể xác và để lại ám ảnh tâm lý. Nam diễn viên lo lắng phải ngừng diễn xuất sau khi trải qua vụ tai nạn phim trường. Anh mong muốn được tiếp tục công việc sau khi ngoại hình lành lặn.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của Kha Chấn Đông sau tai nạn phim trường - Ảnh 1

Trước đó, vào ngày 9/1, ETtoday đưa tin Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim trường khiến gương mặt bị hủy hoại. Nguồn tin cho biết sự cố xảy ra khi ngôi sao Đài Loan thực hiện cảnh hành động trong tác phẩm Nhập hồn. Phân đoạn cần sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi hình cận cảnh gương mặt của Kha Chấn Đông. Đột nhiên, thiết bị bay không người lái mất khống chế, chém cánh quạt vào mặt nam diễn viên ở cự ly gần. Anh bị chảy nhiều máu và lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trên Next Apple, quản lý cho biết gương mặt tài tử bị thương nghiêm trọng, phải khâu 30 mũi nhưng mắt anh không bị tổn thương.

Kha Chấn Đông chỉ mới được tạo điều kiện tái xuất showbiz trong khoảng 2 năm trở lại đây. Tai nạn nói trên được nhận định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đà thăng tiến của anh. Do đó, sau vụ tai nạn, Kha Chấn Đông đau buồn, luôn trong tâm trạng mất bình tĩnh và bi quan về khả năng phục hồi của mình. Anh thường xuyên đăng các bức ảnh nền đen, bày tỏ hy vọng "tương lai không bị phá hủy, có thể trở lại như trước đây".

Diễn biến sức khỏe mới nhất của Kha Chấn Đông sau tai nạn phim trường - Ảnh 2

Kha Chấn Đông sinh năm 1991. Anh từng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh Trung Quốc sau vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tác phẩm đưa tên tuổi Kha Chấn Đông vươn xa khắp châu Á.

Tuy nhiên, tháng 8/2014, Kha Chấn Đông bị bắt vì hút thuốc phiện cùng con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh. Scandal này khiến Kha Chấn Đông bị cấm quay lại giới giải trí. Nam diễn viên phải nhiều lần xin lỗi khán giả để được chấp nhận.

Hậu tai nạn trên phim trường, Kha Chấn Đông suy sụp, lo sợ gương mặt chịu di chứng xấu

Hậu tai nạn trên phim trường, Kha Chấn Đông suy sụp, lo sợ gương mặt chịu di chứng xấu

Nam diễn viên Kha Chấn Đông hiện đang vô cùng lo lắng và hoảng loạn sau sự cố nổ thiết bị tại phim trường Nhập Hồn.

Xem thêm
Từ khóa:   Kha Chấn Đông Kha Chấn Đông biến dạng mặt Kha Chấn Đông gặp tai nạn trên phim trường sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Hậu tai nạn trên phim trường, Kha Chấn Đông suy sụp, lo sợ gương mặt chịu di chứng xấu

Hậu tai nạn trên phim trường, Kha Chấn Đông suy sụp, lo sợ gương mặt chịu di chứng xấu

Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim trường nghiêm trọng, gương mặt bị hủy hoại nặng

Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim trường nghiêm trọng, gương mặt bị hủy hoại nặng

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết

Fan phấn khích hay tin Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã chính thức được cấp phép lên sóng

Fan phấn khích hay tin Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã chính thức được cấp phép lên sóng

Rộ tin Tống Uy Long chốt đơn 'nên duyên' Điền Hi Vi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh

Rộ tin Tống Uy Long chốt đơn 'nên duyên' Điền Hi Vi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh

Hé lộ cái tên trong tương tai có thể sánh ngang với vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba: Không phải Dương Tử, cũng càng không phải Triệu Lộ Tư

Hé lộ cái tên trong tương tai có thể sánh ngang với vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba: Không phải Dương Tử, cũng càng không phải Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái