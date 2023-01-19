Hiện tại, nam diễn viên và đoàn đội đang chờ vết thương lành lại hoàn toàn để có bước xử lý tiếp theo nếu quá trình phục hồi không như mong đợi.

Vào ngày 19/1, ETtoday đưa tin, về mức độ phục hồi chấn thương của Kha Chấn Đông sau vụ bị máy bay không người lái đâm trúng mặt, phải khâu 30 mũi. Cụ thể, người đại diện của nam diễn viên - Jessica chia sẻ vết thương và trạng thái tâm lý của Kha Chấn Đông đã được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên trang cá nhân, Kha Chấn Đông hy vọng gương mặt có thể phục hồi như ban đầu, không để lại sẹo vĩnh viễn. Tài tử xứ Đài cho biết biến cố khiến anh tổn thương về thể xác và để lại ám ảnh tâm lý. Nam diễn viên lo lắng phải ngừng diễn xuất sau khi trải qua vụ tai nạn phim trường. Anh mong muốn được tiếp tục công việc sau khi ngoại hình lành lặn.

Trước đó, vào ngày 9/1, ETtoday đưa tin Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim trường khiến gương mặt bị hủy hoại. Nguồn tin cho biết sự cố xảy ra khi ngôi sao Đài Loan thực hiện cảnh hành động trong tác phẩm Nhập hồn. Phân đoạn cần sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi hình cận cảnh gương mặt của Kha Chấn Đông. Đột nhiên, thiết bị bay không người lái mất khống chế, chém cánh quạt vào mặt nam diễn viên ở cự ly gần. Anh bị chảy nhiều máu và lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trên Next Apple, quản lý cho biết gương mặt tài tử bị thương nghiêm trọng, phải khâu 30 mũi nhưng mắt anh không bị tổn thương.

Kha Chấn Đông chỉ mới được tạo điều kiện tái xuất showbiz trong khoảng 2 năm trở lại đây. Tai nạn nói trên được nhận định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đà thăng tiến của anh. Do đó, sau vụ tai nạn, Kha Chấn Đông đau buồn, luôn trong tâm trạng mất bình tĩnh và bi quan về khả năng phục hồi của mình. Anh thường xuyên đăng các bức ảnh nền đen, bày tỏ hy vọng "tương lai không bị phá hủy, có thể trở lại như trước đây".

Kha Chấn Đông sinh năm 1991. Anh từng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh Trung Quốc sau vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tác phẩm đưa tên tuổi Kha Chấn Đông vươn xa khắp châu Á.

Tuy nhiên, tháng 8/2014, Kha Chấn Đông bị bắt vì hút thuốc phiện cùng con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh. Scandal này khiến Kha Chấn Đông bị cấm quay lại giới giải trí. Nam diễn viên phải nhiều lần xin lỗi khán giả để được chấp nhận.