Trang ETtoday đưa tin, Kha Chấn Đông hiện đang vô cùng buồn bã, mất bình tĩnh và bi quan về khả năng hồi phục của bản thân sau tai nạn tại phim trường Nhập Hồn khiến gương mặt của anh bị tổn thương nặng nề.

Theo trang Sent, việc Kha Chấn Đông trong trạng thái bất ổn là hoàn toàn dễ hiểu vì nhan sắc chính là "cần câu cơm" của các ngôi sao showbiz. Nếu gương mặt của anh không thể phục hồi thì đồng nghĩa với nghiệp diễn của anh cũng sẽ đặt dấu chấm hết tại đây.

Trên tài khoản mạng xã hội của mình, Kha Chấn Đông cũng bày tỏ sự hoang mang của mình, anh vẫn chưa biết được có thể lấy lại gương mặt điển trai của mình hay không. Nam tài tử đăng tải bức ảnh có nền đen kèm theo theo chú thích: "Hy vọng tương lai không bị phá hủy, có thể trở lại như trước đây".

Chưa kể, nam diễn viên Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi hiện đang trong quá trình khôi phục danh tiếng, anh chỉ mới có nhiều cơ hội hoạt động trở lại trong 2 năm gần đây mà thôi, đặc biệt là sau giải Ảnh đế tại Liên hoan phim điện ảnh Đài Bắc vào tháng 7/2022.

Trước đó, trang UDN đưa tin, tại phim trường Nhập Hồn ngày 9/1, một chiếc máy bay không người lái đang quay cận mặt Kha Chấn Đông bất ngờ rơi xuống đất. Sự cố này khiến dụng cụ trên phát nổ, các mảnh vụn văng trúng mặt nam diễn viên và làm rách mặt anh. Ngay lập tức, nam diễn viên được đưa vào viện và phải may đến 30 mũi.

Quản lý của Chấn Đông chia sẻ trên Next Apple: "Gương mặt anh ấy bị thương nghiêm trọng, đang được điều trị tích cực. Nghệ sĩ không phải siêu nhân. Khi quay phim, anh ấy không có tâm trí để ý máy quay bay qua bay lại quanh mình. Chúng tôi chỉ mong được yên tâm, an toàn làm việc. Mong cuộc sống của anh ấy sớm trở lại bình thường".

Đại diện của đoàn làm phim Nhập Hồn đồng thời đã lên tiếng gửi lời xin lỗi đến Kha Chấn Đông vì tai nạn này. Công ty hiện đang trong quá trình điều tra sự việc và cho biết đợi nam diễn viên bình phục hoàn toàn sẽ tiếp tục công tác quay phim.