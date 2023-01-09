'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý San San bất ngờ thông báo dừng hoạt động mạng xã hội

Sao quốc tế 09/01/2023 18:38

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, mới đây Lý San San đã bất ngờ thông báo rằng cô sẽ tạm dừng việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội của mình.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây Lý San San đã đưa ra thông báo rằng cô sẽ tạm ngừng hoạt động trên tất cả nền tảng mạng xã hội. Thay vào đó, cô sẽ dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân và đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu.

"Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" cho biết, cô sẽ đóng tất cả 3 tài khoản mạng xã hội của mình bao gồm Weibo, Facebook và Instagram. Dù việc làm này của cô sẽ khiến cho nhiều khán giả, bạn bè và người thân khó hiểu nhưng cô mong mọi người đừng quá lo lắng mà hãy yên tâm về lựa chọn này của cô.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý San San bất ngờ thông báo dừng hoạt động mạng xã hội - Ảnh 1

Bên cạnh đó, nhân dịp năm mới 2023, Lý San San chúc mọi người luôn bình an và vui vẻ. Trong thời gian tới, khi cuộc sống cô bình ổn trở lại thì sẽ cập nhật thông tin trên mạng xã hội.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2022, truyền thông đưa tin Lý San San vừa qua đã xuất viện sau 2 tuần điều trị vì bị tiêu chảy nặng. Sau những ngày ăn uống khó khăn, "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" bày tỏ mong muốn được ăn một chút cháo đặc.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý San San bất ngờ thông báo dừng hoạt động mạng xã hội - Ảnh 2

Chia sẻ của Lý San San đã khiến cho công chúng đặc biệt quan tâm, nhiều người gửi lời chúc, mong cô mau chóng khỏi bệnh. Nhiều khán giả có hiểu biết về bệnh của Lý San San đã khuyên cô nên tích cực đối mặt và giữ lạc quan mới có thể giữ cho sức khỏe ổn định được.

Được biết, Lý San San đã bắt đầu điều trị bằng thuốc căn bệnh u não và trầm cảm nhưng không có tiến triển tốt. Những năm gần đây, cô thường xuyên ra vào bệnh viện vì các triệu chứng như nôn mửa, sốt cao, kém ăn... ngày càng trở nặng. Khối u nằm ở vị trí khó phẫu thuật nên cô không thể phẫu thuật, đồng thời đâu cũng là lý do mà cô gần như biến mất khỏi làng giải trí.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý San San bất ngờ thông báo dừng hoạt động mạng xã hội - Ảnh 3

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Lý San San khẳng định bản thân vẫn ổn và không nhắc gì nhiều về bệnh tình tránh để mọi việc bị thổi phồng lên. Cô trấn an các fan của mình: "Đừng lo cho tôi, tôi không sao cả, không thể dễ dàng chết như thế đâu".

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Vì sức khỏe yếu, Hoa hậu Hong Kong Lý San San ở tuổi 45 đã phải thường xuyên nhập viện điều trị và ăn uống rất khó khăn.

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