TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ

Sao quốc tế 09/01/2023 17:22

Dưới đây là những mỹ nhân tuổi Mão được yêu thích nhất tại Cbiz.

Năm 2023 được coi là năm may mắn của người tuổi Mão. Trong giới giải trí xứ Trung có không ít những mỹ nhân tuổi Mão đã để lại ấn tượng cũng như được yêu thích bật nhất tính đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là những cái tên này. 

Đầu tiên là Lưu Diệc Phi. Không cần phải giới thiệu quá nhiều khi ''Thần tiên tỷ tỷ'' ngay từ những năm 17-18 tuổi đã được phong danh hiệu Biểu tượng nhan sắc xứ Trung.

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Sau ''cú nổ lớn'' của vai diễn Tiểu Long Nữ, Lưu Diệc Phi cũng góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám một thời như Thiến Nữ U Hồn, Thập Lý Đào Hoa, Mộng Hoa Lục hoặc mới đây nhất trong năm mới 2023 chính là Đi Đến Nơi Có Gió cũng đang nhận được nhiều sự yêu thích từ phía khán giả. 

Về chuyện tình cảm, Lưu Diệc Phi chỉ công khai hẹn hò duy nhất một người là nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung Hun. Cả hai bén duyên sau phim Tình Yêu Thứ 3 nhưng đã để lại sự tiếc nuối cho bao người hâm mộ cô nàng khi cặp đôi nói lời chia tay sau 3 năm nên duyên. 

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Tiếp đến là Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên là biểu tượng cho hình ảnh ''muội muội ngọt ngào'' của Cbiz. Ngoài thành công trong lĩnh vực điện ảnh khi đại thắng mọi phòng vé, cô nàng con được ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh để có được vị thế như ngày hôm nay. 

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ - Ảnh 3
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Kế đó là Lưu Thi Thi. Trong suốt sự nghiệp của mình, người đẹp góp mặt trong rất nhiều dự án phim như Bộ Bộ Kinh Tâm, Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân, Phong Trung Kỳ Duyên, Tôi Thân Yêu, Lưu Kim Tuế Nguyệt...

Ngay cả khi đã kết hôn với Ngô Kỳ Long và có một bé trai, thì khí chất cao quý của cô vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mỹ nhân Bộ Bộ Kinh Tâm được khán giả ưu ái đặt cho hàng loạt biệt danh như ''Ngọc nữ màn ảnh'', ''Mỹ nhân khuê các'', ''Băng thanh ngọc khiết'',...

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Lưu Diệc Phi bất ngờ bị tiêu tam phá đám trong chuyện tình cảm nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Triệu Lệ Dĩnh Lưu Thi Thi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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